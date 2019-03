Překvapení, Samsung nabídl ohebné displeje svým rivalům, mohly by zlevnit

Galaxy Fold, jak se první přístroj s ohebným displejem z dílen Samsungu jmenuje, na působivém tiskovém snímku vábí sloganem: „We change the shape of tomorrow“ (v překladu „měníme tvar zítřka“). Podle nejmenovaných průmyslových zdrojů budou brzy ohýbat budoucnost i další výrobci. A to díky společnosti Samsung Display, která je součástí obří skupiny Samsung. Firma prý totiž nabídla dodávku ohebných panelů dvěma dalším významným hráčům mobilního průmyslu, kterými není nikdo jiný než Apple a Google.

Předmětem spolupráce mají být panely o úhlopříčce 7,2 palce, což je o fous menší velikost, než jakou má v rozevřeném stavu Galaxy Fold. Jeho panel má 7,3 palce a rozlišení 1 536 x 2 152 pixelů. Součástí konkrétní nabídky bylo i zaslání funkčních vzorků smartphonu s displejem uvedených parametrů.

Samsung tedy ohebné displeje neplánuje schovávat jen pro sebe (neusiluje tak v tomto smyslu o exkluzivní postavení) a namísto toho zvolil strategii, která rozmach přístrojů s těmito obrazovkami urychlí. Přestože v Barceloně byl Galaxy Fold i Mate X od Hauweie k vidění jen ve vitrínách, a novináři tak neměli možnost přístroje na vlastní kůži okusit, jejich hlavní nevýhoda je známa i tak.

Je jí vysoká cena, a zatímco ohebná prvotina od Samsungu vyjde v přepočtu na 50 tisíc korun, pořízení Mate X bude ještě nákladnější (60 tisíc). Za takové ceny lze zakoupit opravdu špičkový notebook, a k tomu v případě alternativy k Matu X přidat i smartphone téže kategorie.

Ovšem právě případná vyšší poptávka po ohebných displejích postupně dovolí Samsungu snižovat náklady a obrazovky, resp. celé smartphony by pak mohly být citelně levnější. Jistě, nestane se to v řádu měsíců, ale za dva roky by špičkové ohebné smartphony mohly stát stejně jako současné top modely s pevnými panely. Při současných cenových hladinách ještě půjde o přístroje pouze pro uživatele, kteří si nákup smartphonu za několik desítek tisíc korun mohou dovolit.

Samsung je podle svých slov aktuálně schopen vyrobit přibližně 2,4 milionu kusů ohebných displejů ročně, ovšem při opravdu velké poptávce může produkční tempo znásobit až na 10 milionů kusů za rok.



Ohebné panely mohou Samsung a Apple opět přiblížit

Samsung byl dlouhá léta výhradním dodavatelem čipových sad Apple A, které si Apple od roku 2010 sám navrhuje. Tehdy se procesor A4 objevil v iPhonu 4 s tehdy přelomovým Retina displejem a na tehdejší dobu neobvyklou jemností. Historicky první iPhone pak dokonce poháněl přímo procesor značky Samsung.

Omezení spolupráce nastalo v roce 2015, kdy Apple uvedl dvojici iPhonů 6s, které poháněla sada A9. Tu Applu mimo Samsungu dodávala tehdy ne tolik výrazná společnost TSMC. Některými testy zdokumentované rozdíly mezi oběma verzemi totiž hrály ve prospěch tchajwanského výrobce. A následující model procesoru A10 Fusion už proto vyráběla výhradně TSMC. Tato exkluzivní spolupráce trvá dosud.

Samsung tak přišel o zakázky značného rozsahu, ovšem z dodavatelského řetězce Applu samozřejmě nezmizel, a nadále dodával třeba paměťové moduly. V roce 2017 role Samsungu významně posiluje, jelikož od něj směrem k Applu míří velký objem OLED panelů pro iPhone X.

Ten byl vůbec prvním telefonem Applu s tímto typem displeje, loni výrobce představil jeho nástupce iPhone XS spolu s větším XS Max. Objem odebíraných OLED jednotek tím výrazně narostl. Zatímco Samsung tak na postupném favorizování technologie OLED na úkor staršího typu LCD významně profituje, pro japonskou firmu Japan Display má tento postup konsekvence přesně opačné.

Slábnoucí objednávky ze strany Applu působí firmě finanční potíže a vedení proto doufá ve vstup asijských investorů. Poslední zprávy agentury Reuters uvádějí, že čínský státní fond Silk Road a tchajwanský výrobce displejů TPH Holding finanční injekcí okolo 60 až 80 mld. jenů (542 až 723 milionů dolarů) získají 30 až 50 procent akcií společnosti a stanou se tak velkými akcionáři (více v článku Apple skončí s levnějšími LCD pro iPhony. Možná to zničí jednu firmu).