Tento samsung zničí téměř všechny bakterie. Na koronavirus je krátký

Podle portálu Android Authority uvedl jihokorejský Samsung svůj UV sterilizátor ITFIT určený nejen pro smartphony začátkem července na thajský trh. Společnost nicméně informuje, že je dostupný prostřednictvím vybraných e-shopů a maloobchodních prodejen, a to již od června. Každopádně nyní toto zařízení hodlá uvést i na další, blíže neurčené trhy.

Designová krabička umí ovšem více než „jen“ povrch vašeho mobilu během deseti minut zbavit až 99 % bakterií a choroboplodných zárodků, a to podle Samsungu včetně E. coli, zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus) či kandidy bělostné (Candida albicans). UV sterilizátor vyrobený dceřinou společností Samsung C&T je totiž zároveň i bezdrátovou nabíječku.

Do útrob sterilizátoru se podle Samsungu vejdou smartphony s velikostí displeje do 7", tedy i jeho současný největší vrcholný model Galaxy S20 Ultra 5G. Sterilizovat lze v něm navíc i bezdrátová sluchátka či další předměty každodenního používání jako třeba brýle. Samsung nicméně upozorňuje, že dotyčný předmět musí zcela zapadnout do vnitřního prostoru, víko itfitu musí být celé dovřené.

Sterilizátor je vybaven dvěma UV světly, ta po zapnutí vysterilizují horní i spodní povrch vloženého předmětu. Proces sterilizace se spustí stisknutím tlačítka, po deseti minutách se zařízení samo vypne. Současně s tím se do útrob vložený smartphone či jiné elektronické zařízení podporující bezdrátové nabíjení automaticky dobíjí. Dobíjení baterie se přitom po ukončení procesu sterilizace nepřeruší.

Samsung tvrdí, že 99% účinnost UV sterilizátoru prokázaly testy provedené dvěma nezávislými testovacími a certifikačními společnostmi, a sice britskou Intertek a švýcarskou SGS. Nicméně o koronaviru, kvůli kterému se téma přenosných UV sterilizátorů otevřelo, se Samsung v materiálech nezmiňuje.

Podle Android Authority je důvod nasnadě: na koronavirus bude totiž toto zařízení i přes vysokou účinnost pravděpodobně krátké. Hlavní úskalí má představovat ve sterilizátoru použitá UV lampa. Ta sice vyzařuje ultrafialové záření ve spektru C, které je pro živé organismy zhoubné, nicméně prý nebylo prokázáno, že UV-C světlo koronavirus úspěšně zlikviduje.

Portál podotýká, že podle přesvědčení odborníků by bylo k úspěšné likvidaci koronaviru potřeba dotyčný předmět vystavit UV-C záření dlouhodobě. V této souvislosti připomíná i závěry blíže nespecifikovaných studií, podle nichž může koronavirus na displejích smartphonů přežít až 96 hodin.

Aktuálně je ITFIT UV sterilizační box s funkcí bezdrátového nabíjení možné objednat například v Německu, Rumunsku, Singapuru či Hongkongu. Konkrétně u našich západních sousedů vyjde na 58,38 eura, tedy v přepočtu na téměř 1 600 Kč. Rozměry itfitu jsou 228 x 133 x 49,5 mm (vnitřní: 196 x 96 x 33 mm), hmotnost pak 369 gramů. V průběhu léta má Samsung svůj sterilizační box uvést i na český trh, přesné datum je však v současnosti neznámé. Známa není ani česká cena.