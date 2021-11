V korejské centrále Samsungu řádí covid. Ruší proto premiéru novinky

Poměrně razantní omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti musí řešit korejská centrála Samsungu, nazývaná jako Samsung Digital City. Komplex mnoha budov, kde se potkává 250 tisíc zaměstnanců tohoto technologického obra, totiž zaznamenal 11 případů nákazy covidem. To stačí k tomu, aby vedení firmy nařídilo 70 % pracovníků vývojového centra, kde se nákaza objevila, zůstat doma.



Znamená to ovšem zásadní problém pro blížící se akce. Vzhledem ke složitější organizační situaci rovnou firma odložila premiéru nového prémiového tabletu Galaxy Tab S8. Prioritou pro firmu je aktuálně totiž příprava na start smartphonových top modelů pro příští rok, řady Galaxy S22, které je podřízené vše ostatní, a tak musel kvůli vzniklé situaci jít tablet stranou.

V tuto chvíli to tak vypadá, že řešení uchrání odsun premiéry modelů S22, ovšem firma bude v tomto režimu muset fungovat minimálně do konce roku. A to je ještě poměrně dost času na to, aby se plány dále upravovaly. Zatím však i přes vzniklé komplikace nic nenasvědčuje tomu, že by covid ohrozil něco jiného, než start prémiového tabletu.

Samsung vedle zmíněných dvou zařízení také podle všeho plánuje odhalit i odlehčený model S21 FE, který by měl na trh dorazit už v lednu. Zprávy o problémech s covidem v centrále však tento model nezmiňují, takže je možné, že na jeho startu pracuje odlišný tým. Ti, kdo se však těšili na nějakou tabletovou novinku od Samsungu, se však prozatím budou muset spokojit s modelem S7+ FE.