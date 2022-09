Samsung se chce zbavit tlačítek. Smartphone bez nich má být do tří let

Současné smartphony nemají s původními mobilními telefony navenek prakticky nic společného. Displeje jsou podstatně větší, jemnější a barevné, zejména jsou však dotykové. Fyzická alfanumerická klávesnice tudíž pozbyla smysl. Jiné jsou i nabíjecí konektory, v tomto ohledu se výrobci pomalu, ale jistě blíží k jednotnému USB-C. Jiná je i konstrukce, o rozměrech nemluvě. Čím však i současné moderní přístroje disponují, to jsou boční ovládací tlačítka k ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí telefonu či aktivaci jeho displeje.

Pomineme-li šuplíček pro fyzickou SIM, v jehož případě nyní třeba Apple aktuální generací iPhonů naznačil nový trend počítající pouze s elektronickými SIM (e-SIM), tak jde prakticky o jediné prvky, které smartphony po svých „předchůdcích“ podědily. Brzy však i o tento odkaz na ně mohou přijít. Alespoň to naznačuje uživatel Twitteru vystupující pod pseudonymem Conor. Podle něj totiž Samsung plánuje u přístrojů modelové řady Galaxy S odstranit všechna fyzická tlačítka.

Connor @OreXda [❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc.



All of the button will move to the in display by software method.

Takový telefon by se plně ovládal pouze přes displej, do něj by tak byla softwarově zakomponována „tlačítka“ jak pro ovládání hlasitosti, tak aktivaci přístroje. První top samsung bez jediného fyzického tlačítka by se mohl na trhu objevit už v roce 2025, šlo by tedy o model Galaxy S25.

Absence dnes stále běžných ovládacích prvků by umožnila dosáhnout nejen uhlazenějšího designu, ale i tenčího těla. Paradoxně by ani tak nemusela být ohrožena odolnost takového telefonu, jeho rám by totiž díky absenci tlačítek neměl zeslabená místa, která bývají častým úskalím odolnosti rámu vůči jeho ohnutí.

Odstranění fyzických tlačítek vyvolává otázky

S odstraněním fyzických tlačítek se však nabízí nejedna otázka. Jak se takové zařízení například zapne? Ano, dalo by se to vyřešit konkrétním místem na displeji, které by bylo citlivější na tlak prstu a délku stisku. Uživatel by si jej však musel pamatovat. Jenže co třeba v případě, kdy by bylo nutné zařízení resetovat při jeho zamrznutí? Přítomnost fyzických tlačítek, byť mohou výrobcům kazit jejich plány na designově čisté zařízení, má své opodstatnění. Navíc jejich absenci nemusí uživatelé skousnout.

Jako příklad dává PhoneArena macbooky od Applu. Společnost totiž v roce 2016 odstranila fyzickou klávesu Escape, její funkci přesunula do dotykového proužku Touch Bar (více viz Apple sebral svému notebooku klávesu Escape a přidal dotykový proužek). Jenže tato změna vyvolala mezi uživateli značný odpor. Apple kvůli tedy ustoupil a fyzickou klávesu Escape do macbooků vrátil. Je to důkaz, že ne vždy se obdobná inovace setká s vřelým přijetím.

Každopádně Samsung není jediným výrobcem, který o odstranění tradičních fyzických ovládacích prvků přemýšlí. Často je myšlenka virtuálních ovládacích prvků spjata s koncepty smartphonů, jejichž displej přetéká přes boky až na záda. Je to vesměs o záležitost estetiky, podle výrobců totiž není žádoucí, aby design takového telefonu cokoli narušovalo. Koncem loňského roku obdobnou myšlenku naznačilo třeba čínské Xiaomi patentem smartphonu s neobvykle řešeným hlavním fotomodulem, které už o pár měsíců dříve ukázalo obdobně „strohou“ vizi smartphonu s displejem zaobleným přes všechny čtyři hrany. S podobnou myšlenkou si patrně pohrává i Apple, který si totiž loni nechal patentovat celoskleněný iPhone s displejem po všech stranách.