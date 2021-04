Tříletá záruka na smartphony. Španělé si vydupali rok navíc

Apple, Samsung a další budou muset brzy posílit kapacity záručních oddělení ve Španělsku. Na váš smartphone se totiž v této zemi bude brzy vztahovat zákonem stanovená tříletá záruka, namísto (v Evropě) obvyklé dvouleté.



Navíc také prodlouží lhůtu, po kterou musí firmy nabízet náhradní součástky na dobu deseti let od uvedení do prodeje. To dále přispěje k tomu, abyste se nemuseli i se staršími modely bát, že vám je v oficiálním servisu neopraví. Mimochodem, aktuálně jsou deset let staré třeba smartphony jako iPhone 4S nebo Samsung Galaxy S II.



Nová legislativa se týká i dalších typů elektroniky. Vše směřuje k tomu, aby zákazník měl co možná nejdelší jistotu, že mu jeho zařízení vydrží fungovat co možná nejdelší dobu, bez nutnosti smartphony a další elektroniku střídat jako na běžícím páse.



Oproti tomu ve Spojených státech nebo Velké Británii firmy jako Apple stále poskytují pouze jednoletou záruku, která se vztahuje výhradně na výrobní vady.



Nová španělská legislativa dále upravuje způsob, jakým se uživatelé dostávají k digitálnímu obsahu. Ten bude muset být od platnosti nového zákona okamžitě k dispozici. Znamená to mimo jiné, že už si lidé například nebudou moci aplikaci či hru digitálně předobjednat a obdržet ji až v den vydání.