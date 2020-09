Ještě ho nemají a už na limitovaném samsungu vydělávají desítky tisíc

Druhá generace prvního skládacího samsungu, jejíž celé označení je Galaxy Z Fold 2 5G, se po vzoru svého sourozence véčkové konstrukce, modelu Z Flip, dočkala speciální limitované edice. Vzešla rovněž ze spolupráce s newyorskou módní značkou Thom Browne. I početně omezená novinka je tedy k mání výhradně v kombinaci platinově šedého těla opatřeného červeno-bílo-modrou trikolorou. Dorazí opět pouze na vybrané trhy. Samsung navíc v současnosti přijímá jen předobjednávky. Zatímco standardní Galaxy Z Fold 2 5G se do prodeje dostane 18. září, tak limitovaná edice až o týden později.

To ovšem není pro překupníky žádný problém. Již nyní speciální edici, která přichází opět v setu s dalšími produkty Samsungu (sluchátka Galaxy Buds Live, chytré hodinky Galaxy Watch3), nabízí na aukčním portálu eBay. Aktuálně jsou k mání celkem tři kusy. Není překvapením, že za výrazně odlišnou cenu, než je ta oficiální.

Konkrétně prodejce z Velké Británie vystupující pod pseudonymem kickmobiles-ltd za každý z nabízených kusů požaduje 3 759 liber, tedy v přepočtu něco málo přes 111 tisíc korun. Standardní cena, za níž je k mání přímo u britské pobočky Samsungu, přitom činí 2 999 liber, tedy v přepočtu necelých 89 tisíc korun.

Na každém nabízeném kusu tak v případě, že se najde zájemce, prodejce vydělá 760 liber, což je v přepočtu 22,5 tisíce korun. Pokud by měl dotyčný čistě hypoteticky zajištěn přísun čtyř kusů této speciální edice a jeden z nich by si ponechal, tak mu jej případní kupující ze tří čtvrtin zaplatí. V takovém případě by jej vyšel zhruba na částku, za níž by s mírným doplatkem na britském trhu pořídil špičkový Samsung Galaxy S20 (749 liber).

Je pravdou, že dostat se k tomuto setu prostřednictvím předobjednávky, je vzhledem k omezené dostupnosti složitější. Konkrétně právě ve Velké Británii jej lze předobjednat pouze s britskou doručovací adresou. Pokud tedy zájemce nemá příbuzné či známé trvale žijící v britském království, pak jiná cesta než eBay nezbývá.

Tedy v případě, že po speciální limitované edici Galaxy Z Fold 2 Thom Browne touží natolik, že je ochotný si výrazně připlatit. Pravděpodobnější scénář je ovšem spíše ten, že za tuto cenu budou všechny dostupné kusy v nabídce minimálně několik týdnů. Tedy stejně jako první počin vzešlý ze spolupráce Samsungu a newyorské módní značky. Za speciální edici smartphonového véčka Z Flip totiž překupníci požaduji i mnohonásobně vyšší částky. A zájemci se příliš nehrnou. Nelze nicméně vyloučit, že cena limitovaného foldu po jeho vyprodání u Samsungu nepůjde výrazně nahoru.