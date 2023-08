Samsung ponížil motorolu. V brutálním testu véček ukázal neskutečnou výdrž

Ve středu devátého srpna zhruba hodinu po poledni skončil po přibližně sedmi dnech velký test odolnosti konstrukcí dvojice vrcholných véčkových smartphonů. Polský youtuber Kuba Klawiter vystupující pod pseudonymem Mrkeybrd se rozhodl v živém přenosu otestovat výdrž špičkové skládací Motoroly Razr 40 Ultra a žhavé novinky Samsungu, nedávno představené páté generace modelu Galaxy Z Flip.

Zatímco novinka Samsungu je certifikována na 200 tisíc cyklů (otevření/zavření), tak Motorola žádné číslo u svého letošního vrcholného véčka nezmiňuje. Přitom před třemi roky se u tehdejší první generace skládacího chytrého razru zmiňovalo stejné číslo jako u skládacích samsungů. Nicméně pokud by Motorola takové číslo garantovala, tak by pro ni Klawiterův test nevyšel vůbec lichotivě. Podle youtubera je však displej motoroly testován na 400 tisíc cyklů.

Test odolnosti, do kterého se zapojily desítky dobrovolníků, kteří se ujali role živých testerů, byl pro Razr 40 Ultra debaklem. Už po téměř 44 tisících cyklech se začal kloub motoroly zasekávat, telefon nešlo chvílemi zavřít ani lehce otevřít, jeho displej nicméně nadále fungoval. Po dosažení mety 100 tisíc cyklů nastal test „špinavé kapsy“ – oba telefony byly vloženy do plastových sáčků, v nichž byl směs chuchvalců prachu a písku.

Po vyjmutí telefonů ze sáčků a vyfoukání nečistot přišlo překvapení. Zatímco samsung nemá žádnou ochranu proti prachu a při následném otevírání a zavírání nebyly slyšet žádné nežádoucí zvuky, tak z kloubu motoroly, která je se stupněm krytí IP5x vůči vniknutí prachu částečně odolná, se následně ozývaly hlasité chroupavé zvuky, jak její kloub drtil zrnka písku. Zřetelná byla i pod displejem. Počítadlo razru se zastavilo v pondělí 7. srpna, kdy po 126 266 cyklech praskl jeho displej a svítil na něm jen úzký bílý proužek.

To flip s pořadovým číslem pět byl po dosažení mety 200 tisíc cyklů, tedy mety, po kterou Samsung garantuje výdrž konstrukce/displeje, podroben testu odolnosti vodě. Přečkal jej, což nebylo vzhledem ke stupni krytí IPx8 (odolá ponoření do 1,5 metru sladké vody po dobu 30 minut) velké překvapení. V tu chvíli, byť se z kloubu začalo při skládání telefonu ozývat chroupání a obě poloviny telefonu po jeho zavření nedržely u sebe, nikdo netušil, že má flip před sebou ještě dlouhé testování včetně dalších netradičních testů. Po dosažení mety 350 tisíc cyklů byl v plastovém boxu zahrabán do písku, o dalších 50 tisíc cyklů později pak Klawiter „zadělával“ v plastovém boxu na flipu těsto.

Počítadlo Samsungu Galaxy Z Flip 5 se nakonec zastavilo na úctyhodném čísle 401 146, tedy na více než dvojnásobku hodnoty certifikované Samsungem. Při 401 130 cyklech se na displeji flipu objevil proužek značící jeho poškození. Při v průměru 100 cyklech (otevření/zavření) denně by tak Galaxy Z Flip 5 vydržel neuvěřitelných 11 let, zatímco Razr 40 Ultra by se při běžném používání do křemíkového nebe odporoučel po necelých 3,5 letech.