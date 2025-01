Nové špičkové samsungy jsou už za rohem. Co o nich víme?

Část 1/3

Samsung Galaxy S24 Ultra

Novinky budou podle všeho opět tři, ve stejném složení jako každý rok, tedy S25, S25 Plus a S25 Ultra. Spekuluje se ještě o tenkém modelu S25 Slim, ten by ovšem podle všeho mohl dorazit nejdříve až v polovině letošního roku. Už úniky naznačovaly, že datum premiéry připadne na 22. ledna. Samsung pak tento termín oficiálně potvrdil na aktuálně probíhajícím veletrhu CES v americkém Las Vegas. Novinky se představí opět v americkém San Jose.

Začněme u modelu Samsung Galaxy S25, od kterého lze očekávat opět kompaktní 6,2palcový displej. Velikostně by měl tedy odpovídat současnému modelu S24. Nebude chybět ani AMOLED panel a obnovovací frekvence 120 Hz. Zkrátka prémiová výbava.

Podle všeho bude Samsung Galaxy S25 osazen čipem Snapdragon 8 Elite, nicméně stále existuje i šance, že na vybraných trzích se objeví s vlastním čipem Exynos 2500 či modelem od MediaTeku (Dimensity 9400). Polepšit by si nicméně měl na 12 GB operační paměti, což by vylepšilo dosavadních 8 GB u modelu S24. Co se úložiště týče, mluví se o třech variantách 128, 256 a 512GB, což by odpovídalo nabídce u modelu S24.

Ani po stránce fotoaparátů nenastane nějaký přelom, očekávat můžeme podobnou výbavu jako dosud, tedy 50Mpix hlavní fotoaparát, 12Mpix širokoúhlý senzor a 10Mpix teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Kartami samozřejmě může zamíchat softwarová optimalizace.

Co se baterie týče, model S25 by mohl mít stejně velký akumulátor jako S24, Tedy 4 000 mAh. A opět by měl podporovat až 25W nabíjení. Mluví se ovšem o novince v podobě magnetického konektoru pro bezdrátové nabíjení typu Qi2, podobně jako má Apple svůj MagSafe.