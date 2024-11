Když vy tenký telefon, tak my také, a dřív. Samsung chce předběhnout Apple

U Applu se podle zákulisních informací schyluje k modelové obměně, příští rok by totiž místo modelu s přívlastkem Plus mohl dorazit zcela nový koncept smartphonu v podobě iPhonu 17 Air (spekulativní označení). Ten by měl mít velice štíhlé tělo a cíl zaujmout příznivce unikátních a stylových smartphonů. A nyní to vypadá, že ještě před uvedením na trh bude mít už konkurenta v podobě velice štíhlého Samsungu Galaxy S25 Slim (rovněž pouze spekulativní označení).

Údaje o chystané novince Samsungu unikly z databáze jihokorejského telekomunikačního úřadu, kde se objevilo modelové označení SM-S937U. To by mělo doplnit chystanou trojici zařízení S25, S25+ a S25 Ultra, což je už několik let neměnná sestava. V kódovém označení je důležité písmeno U, které značí hlavní model určený pro celostátní prodej na jihokorejském trhu, nikoliv jen mutaci již existujícího modelu určenou například pro nabídku konkrétního operátora.

Podle všeho by se však model Galaxy S25 Slim neměl ukázat hned po boku výše zmíněné trojice top modelů, které Samsung obvykle odhaluje a uvádí na trh začátkem roku. Pro tenký model je totiž odhadované datum vydání až během druhého čtvrtletí 2025, tedy někdy mezi příštím dubnem a červnem.

Koupili byste si nový tenký špičkový samsung? celkem hlasů: 71 Ano 27 %(19 hlasů) Nevím 3 %(2 hlasy) Ne 70 %(50 hlasů)

Co přesně vyjma tenkého těla od tenkého samsungu můžeme očekávat, to zatím není úplně jasné. Mluví se o tom, že půjde o plnohodnotnou součást série top modelů, což bude znamenat především osazení nejvýkonnějším procesorem Snapdragon 8 Elite.

Zajímavou informací je rovněž to, že by měl model Galaxy S25 Slim v nabídce Samsungu nahradit řadu FE v pozici pomyslného experimentálního modelu. Výrobce si tak v příštím roce otestuje zájem o tenký a stylový model a případně jej pak v příštím roce zařadí do nabídky jako plnohodnotného člena série S26. V opačném případě může experiment zase rychle opustit a vrátit se k tomu, co fungovalo doposud.

Bude zajímavé sledovat, jak s náladou zákazníků pohne fakt, že Samsung s tenkým telefonem může přijít jako první, jenže zkušenosti nám říkají, že až Apple umí opravdu diktovat trendy. Hodně tedy záleží na tom, jakou laťku nastaví Samsung, co s ní udělá Apple a hlavně co na to v obou případech zákazníci. Tenké telefony mohou být stejně tak velkým trendem jako pouhým experimentem, který se nepovedl.