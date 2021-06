Samsung si zase utahuje z iPhonů. Nejdřív to zkusil potají

Vyzdvižení výhody oproti konkurenci je pro hlavní tržní rivaly vždy vděčným tématem ke vzájemnému pošťuchování. Z iPhonů si Samsung utahoval naposledy před třemi roky. Letos v březnu nicméně zveřejnil video, v němž se strefuje do blíže neurčené konkurence. To by však obdobné video nesměla zveřejnit i americká pobočka.