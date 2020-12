Samsung vzal vrcholný Note 20 do pražské zoo. Vznikl působivý klip

Tenhle Samsung vypadá, jako by ho měl v náprsní kapse James Bond. Vidíte ta dvě rozstříštěná místa, která vypadají jako od kulek?

Pravda je taková, že náš chovatel Jakub Mezei jím natáčel video do “Krátce ze zoo” s lachtanem Melounem - a že Meloun se mu do telefonu zakousl.

Samsung už posílá nový kus. Jestli tento prokousnutý půjde do firemního muzea, není zatím známo.