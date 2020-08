Luxusní samsung prodávají na eBayi s výraznou slevou

Možná jste stejně jako my o společnosti Aurum Edition se sídlem v ukrajinském hlavním městě Kyjevě doposud neslyšeli, na poli luxusních smartphonů přitom není žádným nováčkem. Na trhu působí už více než deset let. Tedy alespoň podle informací na webu, kde se pyšní i více než pěti sty spokojenými zákazníky. To není moc, na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že vzhledem k zaměření společnosti není cílová skupina zas tak velká.

V portfoliu značky nechybí ani vrcholný model letošní řady Galaxy S20 od Samsungu. Tedy model S20 Ultra, respektive jeho luxusní provedení. Záda telefonu jsou osazena pravou krokodýlí kůží, jejich okraje jsou pozlacené 24karátovým zlatem stejně jako spodní část s výrazným gravírováním. Vrchní část okolo fotomodulu je podle společnosti z karbonu, který má podle fotografií patrně povrchovou úpravu v imitaci dřeva.

Tento model si Aurum Edition cení na 4 700 dolarů, tedy v přepočtu více než 103 tisíc korun. To je více než 2,5krát vyšší cena oproti standardnímu Samsungu Galaxy S20 Ultra s 128GB pamětí. Na poli luxusních smartphonů jde přitom o jeden z nejnižších příplatků za individualitu. Například u ruského Caviaru vyjde nejlevnější model totožného samsungu na 5 790 dolarů (více než 127 tisíc korun).

Byť cílová skupina nějaké ty „drobné“ patrně neřeší, tak na eBayi lze zlatem a krokodýlí kůží vylepšený vrcholný samsung od ukrajinské luxusní značky pořídit s příjemnou pětisetdolarovou úsporou. Tedy v přepočtu o 11 tisíc korun levněji. A to ne od nějakého překupníka, ale přímo od Aurum Edition. Telefon na aukčním portálu nabízí totiž za pevnou částku 4 200 dolarů (zhruba 92 tisíc korun).

Podobně lze ušetřit i na některých dalších telefonech z jejího portfolia. Například vrcholný iPhone 11 Pro Max s 512MB pamětí z edice Hunting Jungle na eBayi nabízí za 7,2 tisíce dolarů, tedy v přepočtu za něco málo přes 154 tisíc korun. Běžná cena přitom činí rovných 10 tisíc dolarů (téměř 220 tisíc korun). A to je už výrazný cenový rozdíl.

Ne všechny z nabídek ukrajinské společnosti na uvedeném aukčním portálu jsou ovšem takto výhodné. Nejsou výjimkou ani takové, v nichž za své produkty žádá naopak v přepočtu o pár tisíc korun více než v oficiálním e-shopu.