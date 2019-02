Pražská ikona patří pět dní Samsungu. Roztančil ji ve jménu Galaxy S10

Vizáž jedné z pražských ikon se poprvé změnila v pondělí večer. Na fasádě Tančícího domu na Rašínově nábřeží se postupně objevují obří neonové číslice od jedničky po devítku, Samsung tímto způsobem připomíná dosavadní generace řady Galaxy S. Číslovkou 10 následně láká na novou generaci této vrcholné řady. V aktuální grafice, kterou završuje logo Samsung Galaxy, informuje i o datu premiéry, tedy 20. února 2019.

Očekávaný Samsung Galaxy S10 bude ve středu představen v americkém San Francisku, a to ve 20:00 středoevropského zimního času. V souvislosti s celosvětovým představením se ve 20:30 symbolicky změní i grafická podoba laserové show na Tančícím domě. S novou grafikou se budou Pražané a návštěvníci hlavního města setkávat do pátku 22. února do 22. hodiny.

Letos poprvé v historii vrcholné řady Galaxy S bychom se měli dočkat tří nebo čtyř modelů. Kromě pokračovatelů loňské řady v podobě Galaxy S10 a S10+ by měl Samsung uvést i levnější model S10e bez zahnutého displeje a s menším tělem. Dočkat bychom se mohli i speciální edice s podporou sítí 5G, ta bude určena pouze pro vybrané trhy. Podoba očekávané novinky není žádným tajemstvím, Samsung svůj klíčový model neuhlídal.

Společnost si letos kromě desátého výročí kultovní řady vrcholných samsungů (více viz Mezi Androidy není větší legenda. Kultovní řada smartphonů slaví) připomíná ještě jedno významné jubileum. Je tomu padesát let od založení společnosti Samsung Electronics, aktuálně největšího výrobce mobilních telefonů, smartphonů a tabletů.