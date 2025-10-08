Chytrý prsten je multifunkčním nositelným zařízením. Kromě sledování zdraví, spánku či kondice například měří tělesnou teplotu, tepovou frekvenci i hladinu kyslíku v krvi nebo analyzuje kvalitu spánku. Technologickému youtuberovi Danielu Rotarovi však koncem září přivodil perné chvilky.
Podělil se o to prostřednictvím sítě X, když si na letišti při čekání na let všiml otékajícího ukazováčku. Na zveřejněných fotografiích je patrný viditelně zdeformovaný chytrý prsten Galaxy Ring od Samsungu. Přesněji se v důsledku nafouknutí baterie zdeformovala jeho vnitřní část.
Rotar podle portálu PhoneArena dodal, že rozpínající se vnitřek prstenu, jehož vnější kroužek je vyroben z titanu a baterie se tak může rozpínat jen směrem do středu, mu způsoboval bolest. Prsten se pokusil sundat pro takové případy obvyklým způsobem, tedy za použití vody a mýdla. Tím si však přihoršil: baterie se totiž poté nafoukla ještě více.
A tak namísto toho, aby nastoupil na svůj let, do něhož mu aerolinky nakonec odepřeli vstup, zamířil do nemocnice, aby lékaři jeho prst ze sevření prstenu vysvobodili. Povedlo se to až za použití ledu, kterým zmírnili otok, a lékařského lubrikantu. Následně tak Rotar viděl rozsah poškození svého Samsungu Galaxy Ring, kdy se vnitřní plast v důsledku nafouknuté baterie zcela oddělil od vnějšího titanového pouzdra.
Rotar podle svých slov už před časem zaregistroval, že se výrazně zkrátila doba výdrže baterie na jedno nabití. Nedostal se na více než den a půl. V době incidentu byla ovšem baterie vybitá. Po této zkušenosti má nicméně jasno: „Už nikdy nebudu nosit chytrý prsten.“