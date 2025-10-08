Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Lukáš Hron
Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl Samsung. A právě on bude muset patrně řešit první problém s tímto prvkem nositelné elektroniky. Jeden z uživatelů namísto do letadla musel do nemocnice.
Samsung Galaxy Ring Paříž

Samsung Galaxy Ring Paříž | foto: Mobil.iDNES.cz

Samsung Galaxy Ring Paříž
Samsung Galaxy Ring Paříž
Samsung Galaxy Ring Paříž
Samsung Galaxy Ring Paříž
12 fotografií

Chytrý prsten je multifunkčním nositelným zařízením. Kromě sledování zdraví, spánku či kondice například měří tělesnou teplotu, tepovou frekvenci i hladinu kyslíku v krvi nebo analyzuje kvalitu spánku. Technologickému youtuberovi Danielu Rotarovi však koncem září přivodil perné chvilky.

Podělil se o to prostřednictvím sítě X, když si na letišti při čekání na let všiml otékajícího ukazováčku. Na zveřejněných fotografiích je patrný viditelně zdeformovaný chytrý prsten Galaxy Ring od Samsungu. Přesněji se v důsledku nafouknutí baterie zdeformovala jeho vnitřní část.

Rotar podle portálu PhoneArena dodal, že rozpínající se vnitřek prstenu, jehož vnější kroužek je vyroben z titanu a baterie se tak může rozpínat jen směrem do středu, mu způsoboval bolest. Prsten se pokusil sundat pro takové případy obvyklým způsobem, tedy za použití vody a mýdla. Tím si však přihoršil: baterie se totiž poté nafoukla ještě více.

A tak namísto toho, aby nastoupil na svůj let, do něhož mu aerolinky nakonec odepřeli vstup, zamířil do nemocnice, aby lékaři jeho prst ze sevření prstenu vysvobodili. Povedlo se to až za použití ledu, kterým zmírnili otok, a lékařského lubrikantu. Následně tak Rotar viděl rozsah poškození svého Samsungu Galaxy Ring, kdy se vnitřní plast v důsledku nafouknuté baterie zcela oddělil od vnějšího titanového pouzdra.

Rotar podle svých slov už před časem zaregistroval, že se výrazně zkrátila doba výdrže baterie na jedno nabití. Nedostal se na více než den a půl. V době incidentu byla ovšem baterie vybitá. Po této zkušenosti má nicméně jasno: „Už nikdy nebudu nosit chytrý prsten.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy

Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...

Špičkový iPhone se naprosto proměnil. A v praxi mu to prospívá

Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela...

Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony

Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...

Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice

Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...

8. října 2025

Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit

Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...

7. října 2025

Špičkové chytré hodinky Huawei Watch řady GT přicházejí v nové generaci

Advertorial

Jasná a praktická vylepšení: větší výdrž baterie, přesnější GPS nebo nový profesionální režim pro cyklistiku. Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro cílí na široké publikum. Zaujmou bohatou...

6. října 2025

Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy

Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...

6. října 2025

Hodinky Huawei Watch GT 6 Pro překvapí výdrží. Vyzkoušeli jsme novinku

Nové hodinky série GT od společnosti Huawei mají v mnoha ohledech šanci prorazit na trhu nositelné elektroniky. Nejenže dobře vypadají, ale nabídnou třeba i dlouhou výdrž na jedno nabití a několik...

5. října 2025

Oprava mobilu v záruce bude výhodná. Slibuje to novela zákona

Premium

Koncem srpna vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přinese zásadní změnu pro případ, kdy si zákazník při reklamaci zvolí opravu. V takovém případě se mu totiž záruční doba nově...

4. října 2025

Nenechte se nachytat na výprodejový model. Novinka láká na různé bonusy

Letošní smartphony Pixel 10 se od předchůdců vizuálně liší jen málo. Ovšem zejména u základního modelu došlo uvnitř k významným změnám, které ho od předchozího typu Pixel 9 dost odlišují. Někoho by...

4. října 2025

Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?

3. října 2025

Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony

Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...

2. října 2025

Špičkový iPhone se naprosto proměnil. A v praxi mu to prospívá

Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela...

1. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Předplacenka za hubičku i sdílená data s rodiči. Operátoři děti neopomíjejí

S novým školním rokem usedly do školních lavic tisíce nových žáků. Nejen jejich rodiče se tak v těchto dnech patrně rozhlížejí po operátorských nabídkách. Ať už jde o mobilní služby, nové zařízení či...

27. září 2025,  aktualizováno  30.9 10:45

Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento

Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší...

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.