Konečně Samsung uvedl chytrý prsten. Má to však háčky

Trend je naprosto jasný. Chytré prsteny se brzy stanou stejně vyhledávanou elektronikou, jako jsou dnes fitness náramky nebo chytré hodinky. A v lecčem možná i tato zařízení nahradí. Zatím jsme se však setkávali s prsteny převážně od menších firem, což se nyní mění. Samsung totiž oficiálně odhalil (doposud to bylo v rámci lednové akce a veletrhu MWC spíše takové lákání) svůj Galaxy Ring, který brzy poputuje do prodeje.

Chytrý prsten Samsung zařazuje v rámci ekosystému svých zařízení jako doplněk jak k chytrým hodinkám, tak smartphonům. Hned na úvod se sluší zmínit, že Galaxy Ring bude možné propojit pouze s jiným zařízením od Samsungu, majitelé ostatních androidích telefonů mají minimálně prozatím smůlu. Výrobce si tak začíná uživatele zamykat do vlastního okruhu elektroniky, podobně jako to už dlouhou dobu dělá Apple.

Co tedy takový prsten dělá? Galaxy Ring především nepřetržitě sleduje vaše zdraví. Pokud jste někdy nosili chytré hodinky nebo fitness náramek, bude vám poměrně dost funkcí již známých. Znamená to, že se dočkáte sledování srdečního tepu, kvality spánku, dechové frekvence během spánku a hezkou výhodou pro uživatelky bude i senzor tělesné teploty, který bude schopný sledovat menstruační cyklus. Docela zásadní funkcí je pak upozornění na změny v srdečním tepu, které mohou indikovat blížící se zdravotní problémy.

Další docela obvyklou funkcí, kterou znáte z fitness náramků, je sledování aktivity při sportování. Pokud si například budete chtít jít zaběhat, bude ke sledování aktivity stačit právě jen Galaxy Ring.

Data budou mít uživatelé dostupná v propojeném zařízení od Samsungu v aplikaci Samsung Health. Dobrou zprávou je, že pro plné využití funkcí prstenu nepotřebujete žádné předplatné, jak je tomu například u konkurenční značky Oura. Právě v aplikaci Samsung Health najdete všechna důležitá data, jako jsou třeba spánkové skóre, vyhodnocení fyzického zdraví a kondice a také personalizované tipy. Data zpracovává algoritmus umělé inteligence.

Galaxy Ring má titanovou povrchovou úpravu a nízkou hmotnost mezi 2,3 až 3 gramy v závislosti na velikosti. K dispozici bude celkem devět velikostních variant. Prsten je vodotěsný do tlaku 10 atmosfér a prodávat se bude ve třech barevných variantách: titanově černé, titanově stříbrné a lesklé titanově zlaté. K prstenu dostanete i nabíjecí pouzdro a s mobilem se prsten propojuje přes Bluetooth 5.4. Prstenem půjde i ovládat propojené zařízení, gesty stisknutí prstenu půjde například aktivovat spoušť fotoaparátu na dálku nebo zastavit budík.

Samotný prsten by měl vydržet nabitý asi týden, pouzdro disponuje rychlým nabíjením, takže jej nebudete muset sundávat na příliš dlouhou dobu. Výrobce uvádí asi 80 minut potřebných pro plné nabití. Je každopádně docela zajímavé, že stejně jako u jiných zařízení tohoto typu bude výdrž baterie vázaná na konkrétní velikostní variantu. Do většího těla se zkrátka vejde větší baterie, takže uživatelé se silnějšími prsty budou mít vlastně o něco lepší zařízení. Rozptyl kapacity akumulátorů je podle velikosti prstenu mezi 18 a 23,5 mAh.

A teď ta špatná zpráva. Samsung Galaxy Ring bohužel nemá potvrzenou dostupnost na českém trhu. Výrobce začne prsteny nabízet v omezeném množství pouze na vybraných trzích, nejblíž to budou mít čeští zájemci do Německa. Prsten zakoupený v zahraničí sice v Česku nejspíše fungovat bude, ovšem zdejší uživatelé se nebudou moci spolehnout na oficiální podporu a servis. Pokud jej budete chtít mít hned se startem prodeje 24. července (a zajedete si pro něj do zahraničí), vyjde vás na 449 eur, tedy asi 11 400 korun.

To je mezi chytrými prsteny nejvyšší částka, konkurenční Oura se dá sehnat za cenu od 329 eur (přibližně 8 350 korun), ovšem vyžaduje měsíční předplatné pro plnou funkcionalitu. A třeba takový prsten značky Ultrahuman seženete i v Česku za 9 490 korun a ten předplatné ani nevyžaduje.

Ačkoliv je tu jasně patrný trend a poptávka po podobných zařízeních roste, tak Samsung možná až zbytečně váhá s nasazením zařízení na co nejvíce trhů. A ještě navíc za cenu, ze které konkurence zatím nemusí mít těžké spaní. Je ovšem také pravda, že zboží veleznámé značky bude mít nespornou výhodu u zákazníků, kteří rádi „značkovější“ elektroniku.