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Už je to celých deset let, co se na trh dostal model Samsung Galaxy Note 7. Nadějný „zápisník“ od korejského výrobce však dorazil s vadou baterie, která nakonec stála firmu ohromné finanční ztráty a poškození image. Vzpomínáme na klíčové události, které tento telefon na trhu provázely.
Autor: Reuters
Samsung Galaxy Note 7 byl pokračovatelem populární série Note, který firma představila začátkem srpna 2016. Na trh se tento model pak dostal 19. srpna 2016, tedy přesně před deseti lety.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Start modelu Note 7 zprvu vypadal nadějně. Zařízení přineslo několik zásadních novinek, jako například odemknutí telefonu pomocí rozpoznání oční duhovky majitele, lepší odolnost proti prachu a vodě, nové softwarové funkce týkající se psaní poznámek pomocí integrovaného stylusu a poprvé také dorazil do řady Note USB-C konektor.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Bohužel už během konce srpna byly zaznamenány první případy, kdy telefonu vzplanula baterie, především během nabíjení. A přibývaly nezvykle rychlým tempem, které indikovalo rozsáhlejší problém.
Autor: Reuters
Ten sice hned z kraje nebyl jasný, ale později vyšlo najevo, že šlo o problém interní konstrukce telefonu, která součástky včetně baterie až příliš natěsnala k sobě, což vedlo ke zkratu a riziku exploze bateriového článku.
Autor: Reuters
Už 31. srpna, po prvních dodatečných testech Samsung veřejně přiznal, že čelí neočekávanému problému a pozastavil dodávky telefonů na vybrané trhy. Tehdy však stále šlo celkově asi o 30 případů, kdy baterie v telefonu začala hořet a původní plán byl pouze výměna vadného kusu telefonu za nový.
Autor: Reuters
Riziko požáru nových telefonů bylo ovšem extrémně závažné pro aerolinky a některé (především ty ve Spojených státech) dokonce už začátkem září varovaly cestující, aby nepoužívali tento telefon na palubách letadel. Úplný zákaz přepravovat tento telefon přišel pak v říjnu.
Autor: mobil.idnes.cz
Přelomové datum bylo pak 9. září, kdy Samsung vyzval všechny stávající uživatele, aby vypnuli své modely Note 7 a přihlásili se k výměně za nový kus. O týden později pak přišlo oficiální oznámení o stažení všech dosud prodaných telefonů z trhu.
Autor: www.theguardian.com
Mezitím už internetem hýbaly vtípky na adresu Samsungu. Z mobilu si lidé utahovali, že je třeba jej nabíjet jen ve speciálním pyrotechnickém obleku.
Autor: Twitter
V populární videohře Grand Theft Auto V někdo pak nahradil virtuální granáty, které jdou ve hře házet, právě telefonem Galaxy Note 7.
Autor: HitmanNiko
Samsung dal však během září modelu Note 7 ještě jednu šanci. Vyměněné kusy měly odlišné konstrukční řešení baterie i softwarovou indikaci (zelená ikonka stavu nabití baterie), že jde o nový, údajně už bezpečný kus.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
První upravené modely se na světové trhy začaly vracet 1. října. Jenže už během prvního týdne na trhu bylo opět zaznamenáno několik případů hořících baterií, a to včetně případu, kdy se z vyměněného kusu začalo kouřit na palubě letadla Southwest Airlines v USA.
Autor: samsung.com
11. října proto Samsung znovu zastavil prodej, tentokrát už definitivně. Všichni majitelé byli opět vyzváni, aby telefon vypnuli a vrátili. Nyní už nezávisle na tom, zda mají nový nebo stále ještě ten původní.
Autor: Reuters
Vyměněné kusy sice vyřešily jeden konstrukční problém, ale nahradily jej jiným, a to kvůli jinému typu baterie, který svým tvarem poškozoval izolační materiál, což opět mohlo vést ke zkratu.
Autor: Reuters
Ačkoliv Samsung nabízel i různé finanční výhody za vrácení modelu Note 7, vedle samotného vrácení peněz především extra kredit k nákupu jiného zařízení, část lidí si telefon i přes výzvy výrobce nechala.
Autor: Reuters
Postupem času proto do všech aktivních zařízení s připojením k internetu přišly softwarové aktualizace, které nejprve snižovaly maximální stav nabití baterie a později zcela znemožňovaly nabíjení. Tím se z mobilů, které si aktualizaci stáhly a nainstalovaly, stalo v podstatě drahé těžítko na papír.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zástupci Samsungu během následujícího roku uvedli, že se povedlo získat zpět přibližně 97% všech prodaných zařízení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Galaxy Note 7 údajně Samsung připravil o zisky v miliardách dolarů, některé odhady mluví až o 17 miliardách dolarů ztrát z potenciálních tržeb.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výrobce se do budoucna poučil a zaměřil se na přísnější kontroly bezpečnosti baterií. Zajímavé bylo, že o přes celé fiasko s modelem Note 7 nakonec následovník (Note 8) dorazil s obvyklým ročním odstupem, nebylo třeba jej odkládat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Série Note se v nabídce Samsung udržela ještě po další čtyři generace, oficiálně skončila s modelem Note 20 v roce 2020, poté se typ „manažerského telefonu s integrovaným stylusem“ integroval do série Galaxy S jako varianta Ultra. Tradiční letní premiéry v portfoliu Samsungu nahradily skládací telefony.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz