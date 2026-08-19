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KVÍZ: Pokud vám je pod 20 let, tak otázky nejspíš nezvládnete
Tyto vědomosti budou mít především lidé, kteří pamatují pevné linky a start mobilů na trhu, vyzkoušíme si vás však i z tématu prvních smartphonů. Otestujte se, jak dobře jste na tom se znalostmi.
Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal
V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi...
Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které...
Google má konečně vlastní sledovačku. Bude dostupná a univerzální
Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace...
Je to nejdivnější telefon, co známe. Mobilní šílenost výrazně předběhla dobu
Před čtvrt stoletím začínali mobilní operátoři ve světě lákat na něco, co dnes považujeme za běžné: možnost sdílet z mobilního telefonu multimediální soubory. Jedním ze zařízení, která to umožnila,...
Výbuchy, zákazy i drsné vtípky. Největší mobilový průšvih má desáté výročí
Už je to celých deset let, co se na trh dostal model Samsung Galaxy Note 7. Nadějný „zápisník“ od korejského výrobce však dorazil s vadou baterie, která nakonec stála firmu ohromné finanční ztráty a...
KVÍZ: Pokud vám je pod 20 let, tak otázky nejspíš nezvládnete
Tyto vědomosti budou mít především lidé, kteří pamatují pevné linky a start mobilů na trhu, vyzkoušíme si vás však i z tématu prvních smartphonů. Otestujte se, jak dobře jste na tom se znalostmi.
Je to nejdivnější telefon, co známe. Mobilní šílenost výrazně předběhla dobu
Před čtvrt stoletím začínali mobilní operátoři ve světě lákat na něco, co dnes považujeme za běžné: možnost sdílet z mobilního telefonu multimediální soubory. Jedním ze zařízení, která to umožnila,...
Také jste mobilem zatmění nevyfotili? Tipy pomohou i v jiných extrémech
Česko zažilo ve středu 12. srpna spektakulární částečné zatmění Slunce, jaké se dlouho nebude na našem území opakovat. Jev pozorovaly, a také se snažily vyfotit, doslova davy na řadě míst republiky....
Nakonec bude trochu jiný. Skleněný iPhone bude výjimečný a nesmírně drahý
Pokud čekáte na výjimečný iPhone, tak si můžete dát ještě rok pohov. Zatím se na něm intenzivně pracuje, ale představený bude až v roce 2027. Důvod je prostý, bude to 20 let od uvedení prvního...
Google má konečně vlastní sledovačku. Bude dostupná a univerzální
Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace...
Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které...
Koupit iPhone teď, nebo v září? Paniku přiživují různé drby
Apple zdraží iPhony dnes, zítra, od pondělí. Takové zprávy letí v posledních dnech internetem. Zatím to jsou jen drby, ale nejistotu mezi zákazníky se jim rozdmýchat podařilo. Jenže tyto drby mají...
Toto jsou nové mobily od Googlu. Mají kouzelné AI světýlko
Nové smartphony Pixel řady 11 od Googlu jdou podle očekávání ve šlépějích svých předchůdců. Přinášejí především řadu drobných vylepšení a ještě propracovanější integraci AI, která má u dražších...
Jak bezpečně natočit zatmění Slunce mobilem. Jedna chyba může poškodit oči i techniku
Neobvyklé nebeské divadlo láká k focení i natáčení. Při pohledu do Slunce však nestačí běžné sluneční brýle a opatrnost potřebuje i samotný fotoaparát. Podívejte se na video, které vám poradí, jak...
Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal
V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi...
Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše
Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...