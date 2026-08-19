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Výbuchy, zákazy i drsné vtípky. Největší mobilový průšvih má desáté výročí

Ondřej Martinů
Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Samsung Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note 7 Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Úplný zákaz Samsungu Note 7 na palubách letadel Note 7 způsobil požár v ložnici a zničil výbavu hodnoty přes 200 tisíc korun Twitter se baví na vybuchujícím Note 7. Nabíjet ho je jako práce pyrotechnika Obrázek z modifikace Samsung Galaxy Note 7 [Bomb] Samsung Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note 7 skončí kvůli vadným bateriím v propadlišti dějin.
Už je to celých deset let, co se na trh dostal model Samsung Galaxy Note 7. Nadějný „zápisník“ od korejského výrobce však dorazil s vadou baterie, která nakonec stála firmu ohromné finanční ztráty a poškození image. Vzpomínáme na klíčové události, které tento telefon na trhu provázely.

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