Od představení novinek Samsungu nás dělí zhruba měsíc. Proslýchá se totiž, že výrobce představí nové skládačky v první polovině července na konferenci v New Yorku. Jenže kdo by čekal pouze obvyklou dvojici novinek – nový véčkový flip a smartphone a tablet v jednom fold, bude možná překvapen. Samsung toho má v rukávu tentokrát více.

Předně je prakticky jisté, že se ukáže klasická dvojice modelů Z Flip 7 a Z Fold 7. Vedle obligátního vylepšení čipu a ladění softwaru se proslýchá, že novinky mohou být výrazně tenčí, než jejich předchůdci, v případě modelu Z Flip 7 by pak mohl ještě o něco povyrůst vnější náhledový displej. To by však nebylo nic tak šokujícího.

Samsung již sám na webu v sekci zpráv pro média potvrdil novinku s přívlastkem Ultra. Podle přiložené animace je jasné, že půjde o novou variantu modelu Z Fold, tedy smartphonu a tabletu v jednom. Nic konkrétního o výbavě telefonu zatím zmíněno není, Samsung pouze zmiňuje pokročilou umělou inteligenci a výborný výkon. Předpokládáme, že by se model Ultra mohl lišit také třeba výbavou fotoaparátu nebo zlepšenou konstrukcí.

Vedle toho by mělo dojít také na dostupnější véčkový model s přívlastkem FE, který má s kategorií ohebných mobilů seznámit i šetřivější zákazníky. Po stránce výbavy a designu by tato novinka měla spíše připomínat současný model Z Flip 6 a zásadní vylepšení se dotknou spíše modelu Z Flip 7. Cena by se mohla pohybovat i pod hranicí 20 tisíc korun.

Naopak pokud aktuální modely řady Z Fold stojí okolo 50 tisíc korun, počítáme s tím, že u ještě lépe vybavené varianty Ultra se zákazníkům z ceny nejspíše protočí panenky. Ale je i možné, že výrobce příjemně překvapí a cenu příliš zvyšovat nebude. Novinky Samsungu budeme v červenci bedlivě sledovat.