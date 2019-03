Bude to ostrý souboj metrosexuála s manažerem. Vítěz je však nejistý

Řeč je samozřejmě o skládacích modelech Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X. Fold výrobce představil, i když jen velmi decentně, v týdnu před veletrhem, Huawei pak měl premiéru přímo na veletrhu.

Že to jsou veledůležité modely, je jasné už dlouho a letošní Barcelona to jen potvrdila. Marně totiž vzpomínáme, kdy naposled někdo dělal s nějakou novinkou takové tajnosti. Huawei telefon staticky ukázal za sklem, my měli to štěstí, že jsme se nachomýtli u soukromé prezentace čínských manažerů, kteří si vzorek předváděli. Ale jinak si na něj nikdo veřejně nemohl ani sáhnout.

U Samsungu jsou ještě opatrnější. V San Francisku, kde telefon šéf firmy předvedl na pódiu, nebylo možné telefon vidět ani za sklem. V Barceloně za sklem je - mimochodem, stánky mají výrobci v podstatě proti sobě - ale to sklo je tak udělané, že nic moc vidět není. Navíc je okolo páska, takže se k telefonu za sklem nedá přiblížit blíž jak na metr a půl. Kdo k Foldu dorazil hned první den ráno ráno, měl víc štěstí, nepozorná obsluha dala pásku těsně od skla.

Pro obě firmy to jsou důležité modely. Už teď je jasné, že rozkládací smartphony se v příštích letech výrazně rozšíří. Dnes je pořádně umí udělat asi jen tito dva giganti, ale třeba Alcatel s mateřským TCL v zádech, což je obří výrobce displejů, může příští rok překvapit. A další budou následovat.

Jenže co konkrétně budou vyrábět? To se právě dost pravděpodobně ukáže na souboji Samsungu Fold a Huaweie Mate X. Koncept obou telefonů je dost rozdílný a to jak po mechanické stránce, tak především konceptem, jaký účel má takový telefon plnit. Ten kdo vyhraje, se dost možná stane vzorem pro ostatní. Ale klidně mohou obě koncepce žít vedle sebe.

Jeden venku, druhý uvnitř

Samsung a Huawei se liší hardwarem. Samsung má displej uvnitř a druhý na jedné horní straně. Takže v zavřeném stavu vypadá jako běžný smartphone, jen ten vnější displej je poněkud malý. Ale to může mít svůj důvod u prvního pokusu, příště už může zabírat větší část plochy. V principu se tak pro běžnou práci telefon nemusí otevírat a ovládá se standardně.

Huawei má displej vně a skládá se asymetricky. Na jedné straně je vzadu zvýšená lišta, ke které se protější polovina přimkne a pravděpodobně se o ni zajistí. U zavřeného telefonu je k dispozici v podstatě celý displej, režimů používání je víc, ale aby to dobře fungovalo, je nutné mít skvěle odladěný software. Jinak si uživatel může stále něco spouštět a vypínat dotykem na bok či záda displeje.

Ale co po otevření? Panel Huaweie má osm palců, Samsung jen 7,3 palce. Samsung tak působí kompaktnějším dojmem, oněch 7,3 palce je jen o fous víc, než kolik dokážou někteří výrobci natlačit do klasického smartphonu. To osm palců u Huaweie je už prostě tablet. A ne malý.

Budeme potřebovat tablet?

Huawei ostatně telefon představil jako telefon a tablet v jednom. Důležitý je výkon, i proto má telefon modem pro 5G sítě. Huawei ostatně jako vždy vyzdvihoval technické parametry, lehce (protože sám nezná detaily) se navážel do konkurenta. To Samsung je v tomto směru zdrženlivější a prostě uvádí, že se rozhodl změnit smartphone.

A podle toho, co jsme mohli vidět, je přístup obou výrobců opravdu hodně odlišný. Huawei vytvořil nástroj pro manažera nebo technického nadšence, který už teď má v aktovce několik přístrojů a ty vymění za Mate X. Potřebuje mít velký displej stále na očích, jednu plochu vepředu, druhou na boku, třetí vzadu a po rozevření velký tablet. Touží po maximální výbavě, počítá každý GB paměti, desetinu palce displeje a podporu 5G chce dlouho před spuštěním sítě.

Především stylovka

Samsung podle nás připravil něco jiného. Fold je především stylový telefon. Taková novodobá Motorola Razr nebo luxusní Nokia 8800. Moderní, se špičkovou výbavou, ale ta není rozhodující. Důraz je kladený na vzhled a styl.

Přes výše uvedené však oba telefony umí vlastně to samé. Jen na to jdou jinak. A bude velmi důležité sledovat, jak se jim bude dařit. Vítěz může ovlivnit trh mobilů na dlouhou dobu dopředu. Samozřejmě že uspět mohou oba a uspějí obě koncepce. A vlastně by to pro trh nebylo nic špatného.