Překupníci nemohou dospat. Na této limitované edici chtějí hodně vydělat

Samsung v rámci srpnové premiéry podle očekávání představil i druhou generaci skládacího modelu Galaxy Fold. Model Galaxy Z Fold 2, ačkoli společnost neoznámila kromě jiného ani oficiální cenu, nebude opět levnou záležitostí. S tím se ovšem tak nějak už počítá. Přeci jen tento typ smartphonů je stále spíše exotikou na trhu. Nicméně druhá generace foldu dostane ještě o poznání dražší variantu: speciální limitovanou edice Thom Browne podobně jako smartphonové véčko Galaxy Z Flip.

Podle známého únikáře IceUniverse nebude ani výsledek druhého spojení s newyorským návrhářem žádnou levnou záležitostí. Cenu limitovaného foldu odhaduje na více než 20 tisíc čínských jüanů, tedy v přepočtu na částku vyšší než 64 tisíc korun. To je o zhruba polovinu vyšší suma, než by měl stát běžný Fold 2. Spekuluje se, že jeho cena má být stejná jako v případě první generace, tedy 1 990 dolarů (zhruba 44 tisíc korun). Dodejme, že na českém trhu je Galaxy Fold v prodeji za 45 990 Kč.

Nicméně vyšší cena limitované edice není dána jen početním omezením, nýbrž i faktem, že má jít opět o set obsahující i další produkty Samsungu. Konkrétně má obsahovat také hodinky Galaxy Watch 3 a sluchátka Galaxy Buds Live, tedy další aktuální novinky, které společnost ve středu představila. Třeba cena třetí generace chytrých hodinek Samsungu začíná na 11,5 tisících korunách, v setu Thom Browne má být přitom titanová verze Galaxy Watch 3, jejíž cena je 17,5 tisíce korun. V setu Galaxy Z Flip Thom Browne byly přitom Galaxy Watch Active2 s cenou maximálně 7,9 tisíce korun. A dražší než v tomto setu obsažená sluchátka Galaxy Buds+ jsou i nová Galaxy Buds Live.

Více o speciální limitované edici Thom Browne by měl Samsung odhalit 1. září, kdy má sdělit podrobné informace ke druhé generaci skládacího foldu včetně její dostupnosti a ceny.

Portál GSM Arena podotýká, že set Thom Browne je spíše o módě a exkluzivitě než o finanční hodnotě. Nicméně překupníci to vidí jistě jinak. Už v případě limitovaného Galaxy Z Flip Thom Browne, který vznikl v počtu deseti tisíc exemplářů, se neostýchali – a stále neostýchají – si za tuto exkluzivitu žádat horentní sumy, za které by se dal pořídit slušný ojetý vůz (více viz Samsung ho má ve slevě, přesto za něj překupníci chtějí až 400 tisíc).

Očekávat, že by tomu v případě limitovaného foldu bylo jinak, je poměrně bláhové. I v tomto případě půjde o početně omezenou edici, která bude dostupná jen na vybraných trzích. Pokud tedy mohou překupníci na něčem vydělat, tak to zkusí za každou cenu. Nehledě na to, že konkrétně set Galaxy Z Flip Thom Browne se snaží za cenu ojetého vozu udat neúspěšně už několik měsíců.