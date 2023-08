Fanouškovské dědečky nahradí u Samsungu novinka. A chystá se i překvapení

Fanouškovské edice Samsungu nejsou žádnou novinkou, spíš naopak. Pikantní je to, že první model vznikl jako žehlení asi největšího smartphonového průšvihu značky. Celkem vznikly jen tři modely a ten poslední přišel na trh před rokem a půl. To by se nyní mělo změnit a příští rok by se fanouškovská edice mohla rozrůst na víc modelů.

První Samsung FE byl převlečený model Note 7. Velký průšvih, u kterého vybuchovaly baterie, takže po pár týdnech Samsung prodej telefonu zastavil a prodané telefony velmi intenzivně vykupoval od zákazníků zpět. Jenže výrobní nástroje byly vyrobené, materiál nakoupený, takže po roce se objevil Samsung Note FE. Což byl Note 7 s menší baterií a několika úpravami. Prodával se však jen omezeně, v Česku dostupný nebyl. Nejčastěji byl viděný na pultech prodejen v Asii.

Celkově to žádný velký úspěch nebyl a označení fanouškovská edice byla v tomto případě spíš z nouze ctnost. Samsung se k označení FE vrátil v roce 2020, kdy představil řadu S20 a k ní i levnější alternativu právě s označením FE. Mírně osekanou výbavu vynahrazovala dostupnější cena. Dostalo se i na Samsung S21 FE, tedy ve stejném konceptu připravený model z následující řady S21. Ten se začal prodávat na začátku roku 2022, dost dlouho po představení samotné řady S21.

Samsung si s modely FE zřejmě vypomáhal v segmentu vyšší střední třídy, těsně pod prémiovou kategorií. To je oblíbený segment čínských značek, naopak Samsung ve vyšší střední třídě (modely řady A) už delší dobu nic nenabízí. A pro koho jsou hlavní modely řady S drahé, tak ten u Samsungu nenašel levnější alternativu. Modely řady A v podstatě končily na polovině cen řady S.

Aktuálně Samsung v Česku prodává jak letitý S20 FE, tak S21 FE. Nyní to jsou už relativně levné telefony, ale především S20 FE už je dost zastaralý kus. Ke změně by však mělo dojít už na podzim, zahraniční zdroje uvádí termín v řádu týdnů. Novinka by se logicky měla jmenovat S23 FE. Podle spekulací má mít telefon 6,4palcový displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. K tomu postarší čip Exynos 2200, ale stále dostatečně výkonný. Alternativou by měl být čip Snapdragon 8 gen 1, ale to asi jen na trzích mimo Evropu.

Hlavní fotoaparát by měl mít rozlišení 50 Mpix, určitě nebude chybět optická stabilizace, ale zřejmě telefon nebude mít teleobjektiv. Cenu lze odhadovat pod hranicí 20 000 korun. Pro porovnání, aktuálně základní S23 stojí necelých 19 000 Kč, s výkupním bonusem se dá dostat ještě podstatně níž.

Překvapení pak má přijít příští rok v létě. To Samsung představí šestou generaci skládacích modelů Z Flip a Z Fold. A spolu s nimi pak i levnější skládačku Z Flip FE. Důvod je prostý. Segment skládacích telefonů je velmi zajímavý, jako jediný roste a to docela zajímavě. Levnější model by mohl být úspěšný a vlastně v tomto směru má letos Samsung vzor. Motorola totiž vedle špičkového modelu Razr 40 Ultra představila i podstatně levnější Razr 40 s ústupky ve výbavě. Samsung mu může konkurovat jen výprodejovým loňským Z Flipem 4.