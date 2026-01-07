V polední generaci řady S, tedy S25 to bylo jinak a všechny modely na všech trzích dostaly čipy od Qualcommu. Konkrétně Snapdragon 8 Elite. Důvod byl prostý, čipy Exynos na konkurenci nestačily, takže Samsung opustil předchozí tradici, kdy stejné modely řady S na některých trzích dostaly tehdy aktuální top čipy od Qualcommu a někde čipy Exynos od Samsungu.
Obvykle to znamenalo mrzení evropských zákazníků, kde Samsung tradičně vypouštěl verze s čipy Exynos. Výkon byl nižší, spotřeba často vyšší a ještě se někdy řešilo přehřívání. Po pravdě, běžný zákazník většinou nic nepostřehl, ale když už si někdo pořizuje telefon za 23 až 50 tisíc korun (což je obvyklá cenová hladina modelů řady S), tak očekává to nejlepší a stejnou kvalitu v Evropě jako v USA nebo jinde ve světě.
V příští generaci řady S26 by se přesto měl Samsung k této strategii vrátit, takže některé modely dostanou čipy od Qualcommu a jiné od Samsungu. A opět se to může dělit podle místa prodeje. Od Qualcommu by to měl být čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5 a od Samsungu Exynos 2600.
A tentokrát by volba na čip od Samsungu nemusela být tou horší variantou. Exynos 2600 je totiž první čip vyráběný 2nm technologií, Snapdragony se zatím drží 3nm výrobního procesu, stejně jako všechny další komerčně nabízené mobilní procesory. Samsung použil vlastní výrobní technologii 2SFF s novou generací tranzistorů typu GAAFET.
Všeobecně platí, že čím modernější výrobní technologie (s menšími tranzistory), tím se na desku vejde víc tranzistorů, čip by měl mít vyšší výkon a nižší spotřebu. Tolik teorie, donedávna se to Samsungu příliš nedařilo a došlo dokonce i na situaci, kdy čipová divize Samsungu přestala na zakázku vyrábět top čipy pro Qualcomm a výroba přešla na tchajwanskou společnost TSCM.
Právě TSCM a Samsung jsou dnes jediné dvě společnosti, které dokážou vyrábět čipy nejmodernějšími technologiemi. Ale v posledních letech vládla technologie TSCM. Podle dostupných informací se však Samsung výrazně zlepšil a nový čip Exynos 2600 by měl být toho důkazem.
Zatím dostupné porovnávací testy je třeba brát s rezervou, Exynos 8 Elite gen 5 byl představený již v září a už se dostal do prvních přístrojů, které se komerčně prodávají. Exynos 2600 se však ukáže v praxi zřejmě až někdy koncem února, kdy by podle spekulací mohla proběhnout premiéra nových modelů Samsung S26.
Ale některé weby porovnávající čipy už první data poskytují, třeba Nano Review. A všeobecně z toho Exynos 2600 nevychází vůbec špatně. V syntetickém testu Antutu sice za Snapdragonem 8 Elite gen 5 lehce zaostává, ale jinak je mu vyrovnaným soupeřem. A třeba ve hrách by mohl být lepší volbou. Ale tyto výsledky je zatím nutné brát s rezervou, navíc výkony obou čipů jsou tak vysoké, že běžného zákazníka drobné rozdíly nemusí vůbec zajímat.