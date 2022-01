Samsung ukázal svůj vrcholný mobilní procesor. Má revoluční grafiku

Sestava letošních top procesorů pro telefony s Androidem je kompletní. Alespoň do podzimu, kdy by druhou generaci svého čipu mohl představit Google. Zatím jsou to tři procesory: Qualcomm Snapdragon 8 gen 1, Mediatek Dimensity 9000 a nejnovější je Samsung Exynos 2200.

Základní architektura všech tří procesorů je stejná. Liší se frekvence jednotlivých jader, tedy alespoň u prvních dvou, Samsung tento údaj zatím nezveřejnil. Architektura se skládá ze tří klastrů s nejvýkonnějším jádrem Cortex-X2, trojicí výkonových jader Cortex-A710 a čtveřicí úsporných jader Cortex-A510.

Všechny tři procesory jsou vyráběné nejnovější 4nm technologií, loňští předchůdci byli vyráběni 5nm, respektive u Mediateku 6nm technologií. Aktuální výrobní proces umožňuje dostat na plochu čipu víc tranzistorů. Procesory by tak měly být mezigeneračně výkonnější a úspornější.

Podle dostupných informací Mediatek vyrábí tchajwanská společnost TSMC, Snapdragony a Exynosy pak má vyrábět Samsung. U Snapdragonu je však možné, že část produkce může dělat také TSCM. Obě firmy jsou aktuálně jediné, které nejmodernější výrobní proces zvládají.

Všeobecně by tato trojice měla mít podobný výkon, což dokazují první testy dvojice Dimensity 9000 a Snapdragonu 8 gen 1, které už na trhu jsou. Rozdíly jsou mezi nimi minimální. Jestli to bude platit i o Samsungu, ukáže budoucnost. Zatím čip k dispozici pro testy není.

Jestliže základní architektura všech tří procesorů je skoro stejná, tak grafický čip je jiný. Snapdragon má Adreno 730, Dimenity využívá Mali G710, výkonově podobné jednotky. Samsung však šel jinou cestou a po delším vývoji spolu s AMD použil pro Exynos 2200 zcela novou grafiku Xclipse 920 právě od AMD.

Čip tak využívá stejnou technologii RDNA 2, kterou AMD dodává do grafických karet pro stolní počítače nebo takové čipy najdeme v herních konzolích, jako je PlayStation 5. Samozřejmě v mobilu nebude mít grafický čip takový výkon jako ve stolních zařízeních, to je logické. Přesto se podle prohlášení výrobce máme těšit na revoluční zážitek.

Samsung Exynos 2200

Nový procesor od Samsungu se tak stává prvním mobilním čipem, který má hardwarovou akceleraci Ray Tracingu a podporuje variabilní stínování. Samozřejmě je podstatné, jaký efekt bude mít nový grafický čip v reálném procesu. Výsledek se zřejmě dozvíme v únoru po premiéře nových modelů řady S.

Exynos 2200 má samozřejmě i další vylepšení. Samsung zmiňuje neurální jednotku, která má mezigeneračně dvojnásobný výkon. Lepší je i obrazový procesor. Ten dokáže zpracovat obraz až z 200Mpix snímače nebo z několika snímačů s nižším rozlišením najednou. Video může být zaznamenáváno až ve 4K rozlišení s HDR nebo v 8K bez HDR. Je možné nahrávat i na dva snímače najednou. Procesor podporuje jak běžná 5G pásma, tak mmWave spektrum.

Papírové parametry procesoru jsou výborné, záležet však bude na praxi. Některé zdroje tvrdí, že Samsung má problémy s přehříváním procesoru, a to i při jeho výrobě. Napomáhají tomu přešlapy výrobce. Původně totiž zval na premiéru procesoru na 11. ledna. Ta však neproběhla, pozvánky Samsung stáhl a vyjádřil se, že premiéra proběhne až společně s představením modelů řady S22 na začátku února. Což vedlo k mnoha spekulacím, které se Samsung zřejmě rozhodl rozptýlit neočekávaným představením procesoru jen v tiskové zprávě.