Tržiště plné pixelů a drsný králík. Tak Samsung láká na novinku

Čerstvě představený mobilní procesor Exynos 2200 používá zcela novou grafiku Xclipse 920, kterou Samsung vyvíjel společně se společností AMD. Grafický čip využívá stejnou architekturu RDNA 2, kterou AMD dodává do grafických karet pro stolní počítače či herních konzolí, jako je PlayStation 5.

V mobilu sice nebude mít takový výkon jako ve stolních zařízeních, přesto Samsung uživatelům vrcholných smartphonů, které budou novým exynosem osazeny, slibuje revoluční herní zážitek. Příchod nové éry vyspělých mobilních her nastiňuje minutovým videoklipem The Marketplace. Jeho děj, jak už název napovídá, je zasazen do pouštního tržiště, které má být vizuální metaforou pro online aplikační obchod.

Hlavní protagonistka procházející se mezi pouličními stánky je prodejci lákána k pořízení nevábně vyhlížejících zboží, přesněji zbraní či ovoce v osmibitovém rozlišení. Záhy se však v ústraní objevuje prošedivělý bílý králík inspirovaný Alenkou v říši divů, který ji naláká do temného podzemí. Zde bují černý trh se zbožím výrazně vyšší HD kvality.

Režie klipu, který vznikl ve spolupráci s agenturou BBH London, se ujal oceňovaný nizozemský režisér Matthijs Van Heijningen patřící mezi nejúspěšnější a nejvyhledávanějších evropské režiséry reklamních spotů. Není to poprvé, co s jihokorejskou společností spolupracuje, před pěti lety pro ni režíroval klip Ostrich (Pštros) propagující brýle pro virtuální realitu Gear VR.