Praha nebyla v tomto směru první, Samsung stejnou show ukázal nedávno v Bratislavě. I tak drony zaujaly davy procházejících. Masarykovo i Janáčkovo nábřeží, Jiráskův most a okolní prostranství byly jen obtížně průchozí a křižovatka na Jiráskově náměstí byla chvíli úplně zablokovaná. Dopravní zácpa se pomalu rozjížděla poměrně dlouho po konci show.
Samsung od pátku 7. srpna zahajuje prodej nových modelů Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 a chytrých hodinek, které představil v červenci na akci v Londýně.