Nafukovací displej byl skrytou perlou veletrhu. Obraz na vás vyskočí

Bílý domeček s dveřmi a ze dvou stran relativně malé displeje chráněné sklem. Displeje jak od tabletu zobrazovaly jednu animaci či video. Z jedné strany to bylo házení rajčat, z druhé tematika fotbalu s míčem. Což mělo svůj důvod.

Jak hozené rajče, tak i míč se při přiblížení k divákovi snaží prorazit displejem ven. U běžného displeje by se nic nestalo, zde předměty „zatlačily“ na displej, který se vypoukl směrem k divákovi. Nebylo to moc dobře vidět, krycí sklo, aby diváci na displej nesahali, tomu bránilo, přesto byl výsledek impozantní.

Představte si scénu z akčňáku, kde se auto/střela/hrdina/padouch vydají k vám do obýváku. Ano, technologie by asi nejvíc vynikla při sledování filmů, ať už na televizi nebo tabletu či smartphonu. Ale umíme si představit i praktické využití, třeba s plastickou mapou na displeji telefonu, která hezky ukáže výškový profil terénu.

To vše je však otázkou vzdálenější budoucnosti, příští rok to ve vaší televizi či smartphonu nebude. Základem je flexibilní displej, který je výrazně flexibilnější, než aby se jen ohýbal. To je dnes úplně běžné a vlastně ohebné displeje najdeme nejenom ve skládačkách, ale i v běžných smartphonech s displejem mírně zahnutým do boků. U čínských značek dnes velmi časté.

Zde se musí displej dokázat roztáhnout a pak zase smrsknout na původní velikost. U vystavených vzorků to zřejmě šlo jen uprostřed a do jednoho tvaru. Ale příště to už může být mnohem sofistikovanější. I když vměstnat celou technologii do smartphonu asi bude oříšek.