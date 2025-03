Samsung může vyrábět neuvěřitelné skládačky. Která by mohla uspět?

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Dnešní technologie displejů umožňuje vyrábět velmi pestrou paletu přístrojů. Samsung to demonstroval na veletrhu MWC přehlídkou různorodých konceptů. Některé by se mohly poměrně brzy objevit v podobě komerčně dostupného produktu. Mohou to být trojskládačky i vysouvací telefony.