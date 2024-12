Překvapí nás Samsung novým revolučním produktem? Spekulace sílí

Loňský chytrý prsten by nemusel být jediné nové zařízení, kterým chce společnost Samsung rozšířit své portfolio. Podle informací jihokorejského deníku Yonhap totiž může mít společnost přichystané eso v rukávu v podobě upoutávky na prototyp chytrých brýlí. Ty by měla již interně testovat a Yonhap uvádí, že připravené pro spuštění na trh by mohly být už koncem příštího roku.

Chytré brýle od Samsungu mají mít hmotnost zhruba 50 gramů a vzhledem mají připomínat klasické sluneční brýle. Vybaveny by měly být senzory pro rozpoznání gest rukou, obličeje a také asistentem s umělou inteligencí. Trochu zvláštně působí informace, že by měly mít i štítek pro bezkontaktní placení v obchodě.

Samsung na tomto modelu má údajně spolupracovat se společnostmi Qualcomm a Google, jejichž platformu rozšířené reality by měly brýle využívat. Podle všeho by tento model měl být vybaven čipem AR1 právě od Qualcommu. Dále by ve výbavě neměl chybět ani 12Mpix snímač typu Sony IMX681 a baterie s kapacitou 155 mAh. Umělou inteligenci zajistí Google pomocí Gemini.

Chytré brýle se rýsují být příštím velkým trendem pro výrobce smartphonů, jelikož by potenciálně uměly převzít část jejich funkcí. Hodně záleží na tom, jak daleko jsou výrobci s technologiemi nutnými pro funkcionalitu takových zařízení, tedy senzory pohybu, průhlednými obrazovkami a kompaktními akumulátory schopnými taková zařízení napájet po dostatečně dlouhou dobu.

Akce Samsungu se kvapem blíží, podle uniklých informací ji společnost plánuje na 23. ledna v San Francisku. Představí zde téměř s jistotou tradiční trojici modelů Samsung Galaxy S25 (základní, Plus, Ultra) a spekuluje se i o novince s tenkým profilem, která by měla být přípravou na konkurování potenciální novince od Applu.