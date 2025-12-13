Samsung zaváhal a bude ho to bolet. Na trhu může přijít o první místo

Premium

Fotogalerie 18

Samsung Galaxy Z Flip 7 a 7 FE | foto: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz

Ondřej Martinů
Podle odhadů analytiků se schyluje k velké změně na trhu s mobily. Odhady totiž nasvědčují tomu, že by Samsung ztratil pozici světové jedničky. Na záda mu totiž dýchá Apple a s letošní silnou sestavou modelů jej možná v příštím čtvrtletí po dlouhé době předežene.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Předpověď silných výsledků Applu na příští kvartál věští společnost Counterpoint Research a odkazuje se na ni portál Bloomberg. Apple s novými modely série 17 zaznamenal mimořádně silnou poptávku, a to jak doma ve Spojených státech, tak například na čínském trhu. Zde navíc Applu hraje do karet i fakt, že Spojené státy (alespoň dočasně) ustoupily od plánů na obchodní válku prostřednictvím vysokých tarifů.

Pokud dala firma Apple ohebnému modelu zelenou, je velká pravděpodobnost, že se jí povedla větší část neduhů vyřešit.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

Nejlepší iPhone proti Mobilu roku 2025. Displeje mají parádní oba dva

Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra jsou nejen špičkové modely dvou nejprodávanějších značek smartphonů, ale také přístroje, které přinášejí dlouho opomíjenou antireflexní vrstvu...

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Honor X5c Plus

Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z...

Na tento test jsme se dlouho těšili. Zajímalo nás, jestli děti dokážou obsloužit starý telefon s rotačním číselníkem. S testem nám pomohli operátor O2 a společnost Cetin. Výsledek testu nás...

S tím zloději nepočítali. Okradená se na jednoho z nich zavěsila jako klíště

Ruská turistka ubránila svůj mobil. Jednomu ze zloději se zavěsila na nohu.

Značnou pohotovost předvedla třiatřicetiletá ruská turistka v argentinském Buenos Aires. Ve chvíli, kdy s kolem čekala na zelenou, ji překvapili zloději na motorce toužící po jejím mobilu. Nejen že...

13. prosince 2025

Samsung zaváhal a bude ho to bolet. Na trhu může přijít o první místo

Premium
Samsung Galaxy Z Flip 7 a 7 FE

Podle odhadů analytiků se schyluje k velké změně na trhu s mobily. Odhady totiž nasvědčují tomu, že by Samsung ztratil pozici světové jedničky. Na záda mu totiž dýchá Apple a s letošní silnou...

13. prosince 2025

Samsung uhájil loňské prvenství. Mobilem roku je Galaxy S25 Ultra

Mobil roku 2025

V 28. ročníku ankety Mobil roku zvítězil v hlasování čtenářů iDNES.cz Samsung Galaxy S25 Ultra. Samsung tak uhájil loňské prvenství, kdy sesadil iPhony od Applu, které žebříčku kralovaly čtyři roky...

12. prosince 2025

Nejlepší iPhone proti Mobilu roku 2025. Displeje mají parádní oba dva

Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra jsou nejen špičkové modely dvou nejprodávanějších značek smartphonů, ale také přístroje, které přinášejí dlouho opomíjenou antireflexní vrstvu...

12. prosince 2025

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z...

Na tento test jsme se dlouho těšili. Zajímalo nás, jestli děti dokážou obsloužit starý telefon s rotačním číselníkem. S testem nám pomohli operátor O2 a společnost Cetin. Výsledek testu nás...

11. prosince 2025

Rozhodněte se, čí pomoc potřebujete. Přes Záchranku se dovoláte i hasičům

Jak funguje aplikace Záchranka?

Aplikace Záchranka, která slouží především k rychlému spojení s operátorem dispečinku Zdravotnické záchranné služby, se od svého spuštění dočkala řady rozšíření funkcionality. Další novinku...

10. prosince 2025  15:39

Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Honor X5c Plus

Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...

10. prosince 2025

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

9. prosince 2025

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

8. prosince 2025

Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2

T-Mobile T Tablet 2

Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...

7. prosince 2025

O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením

Ilustrační snímek

Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...

6. prosince 2025

Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.