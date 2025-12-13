Předpověď silných výsledků Applu na příští kvartál věští společnost Counterpoint Research a odkazuje se na ni portál Bloomberg. Apple s novými modely série 17 zaznamenal mimořádně silnou poptávku, a to jak doma ve Spojených státech, tak například na čínském trhu. Zde navíc Applu hraje do karet i fakt, že Spojené státy (alespoň dočasně) ustoupily od plánů na obchodní válku prostřednictvím vysokých tarifů.
Pokud dala firma Apple ohebnému modelu zelenou, je velká pravděpodobnost, že se jí povedla větší část neduhů vyřešit.