Zásadní změna. Hodinkový systém Samsungu a Googlu se spojí v jeden

Spolupráce mezi předními technologickými firmami Samsung a Google stále roste a jejich nový společný krok je toho jasným důkazem. Systémové platformy Tizen a Wear OS se spojí v jednu, zatím pod jednoduchým názvem „Wear“ (ten se však může ještě změnit).

Jak bude finální systém vypadat, zatím netušíme, ovšem Google se Samsungem slibují znatelná vylepšení. Například by hodinky s tímto systémem měly nabídnout lepší výdrž na jedno nabití, rychlejší načítání aplikací a plynulejší systémové animace. Nespornou výhodu to pak představuje pro vývojáře, kteří dostanou jednu centrální platformu pro chytré hodinky.

Server Wired přinesl poznatky o budoucnosti hodinek Samsungu. Výrobce se chce vrátit zpět k otočným lunetám okolo displeje, které u pár posledních modelů chyběly. V hodinkách by měly být napevno aplikace jako Google Mapy (které budou fungovat samostatně) nebo třeba YouTube Music či Spotify s funkcionalitou i v offline režimu.

Nový „Wear“ systém by měly nabídnout i chystané modely značky Fitbit, což je logické vzhledem k tomu, že jeho vlastníkem je Google. Standardem v této platformě by se tak mohly stát i vybrané fitness aplikace právě ze stávajícího ekosystému Fitbitu. Vedle toho se do Wear platformy zapojí i třetí strany s nástroji jako Flo nebo Sleep Cycle.

Samsungu každopádně pomůže toto spojení i v tom, že konečně nabídne uživatelům možnost hodinkami platit díky integraci Google Pay. S vlastním modelem Samsung Pay se mu totiž nepodařilo se prosadit.