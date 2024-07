Samsung musel s novinkami do pouzavírané Paříže. Vybral si prestižní místo

Letní představovací akce Samsungu, což je druhá velká akce značky v segmentu mobilů za rok, se obvykle konaly v srpnu. Loni Samsung akci přesunul na konec července a letos se musel vejít do ještě dřívějšího termínu. Akce se totiž musela odehrát před letní olympiádou, která letos začíná 24. července. Tradičně velkolepá sportovní akce proběhne v Paříži a tam musel Samsung umístit i letní premiéru svých novinek.

Důvod je prostý, Samsung je významný globální sponzor olympijských her a třeba pravidelně představuje speciální verze svých modelů pro olympioniky. Letos se tím olympijským stal model Galaxy Z Flip 6, a tak musela jeho premiéra proběhnout před olympiádou a v Paříži. Kruh se tak uzavřel. Samsung poprvé sponzoroval olympijské hry jako lokální partner v roce 1988, kdy se akce konala v Soulu. Tehdy to ani globálně známá značka nebyla.

Jako globální partner olympijských her se Samsung zapojil od roku 1998 na pro Česko slavné zimní olympiádě v japonském Naganu a globálním partnerem je doteď.

Akce Unpacked, na které Samsung představil smartphony Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, hodinky Galaxy Watch 7 a Watch Ultra a také sluchátka, proběhla 14 dní před začátkem olympiády a Paříž je touto akcí již značně poznamenána. Centrum a především pobřeží řeky Seiny je z velké části neprůjezdné i neprůchozí. Všude podél řeky vyrůstají tribuny a chodníky a silnice jsou zavřené.

Nejrychlejším dopravním prostředkem je kolo, protože i dva tři kilometry autem, v na první pohled neucpaném městě, můžou trvat klidně 40 minut i déle. Není kudy jet a především úplné centrum je v mnoha místech pro auta neprostupné. Turistům to však nevadí, je jich tu ohromné množství.

Samsung Unpacked 2024 Paříž

Ti z nich, kteří se vydali 10. července do slavného muzea Louvre, se v podzemním nákupním centru Carrousel du Louvre, kde je i vchod do muzea, museli proplétat mezi pořadateli akce Samsungu. Právě tam totiž letošní letní Unpacked probíhal. Neobvyklé místo, ale kdysi dávno už Samsung akci v Louvru měl, a to přímo v pyramidě.

Zajímavé jistě je, že samotná olympiáda nebyla na premiéře nikterak zdůrazňována, vše se točilo okolo novinek, kterých bylo docela dost. Spíš zaujme velmi úzká spolupráce Samsungu a Googlu především v oblasti umělé inteligence. Za Google mluvil Rick Osterloh, seniorní vice prezident divize platforem a zařízení. Po konci akce se pak s ním nechal fotit šéf mobilní divize Samsungu TM Roh, který celou akci zahajoval.

A umělá inteligence je vlastně hlavní hvězdou celého letního Unpackedu Samsungu. Samotné telefony totiž přinášejí inovace spíš vevnitř, což téměř úplně platí především pro Galaxy Z Flip 6. Ten na první pohled lze od předchůdce rozeznat jen podle rámečků objektivů. Galaxy Z Fold 6 se liší od předchůdce víc, ale bez přímého srovnání obou modelů budete také tápat, co před vámi leží.

Ale to je dnes jasný trend. Co funguje, to se mění jen opatrně a stejně postupuje i Apple a vlastně třeba i Motorola se svými skládacími razry. Celkově platí, že větší odvahu vizuálně inovovat produkty mají čínské značky, na druhou stranu to však u nich vede k tomu, že jednotlivé modely ztrácejí u novinek identitu a někdy je to u nich s designem ode zdi ke zdi.

Ale můžeme zmínit, že třeba takový Honor si právoplatně do nového foldu rýpl, protože jeho Magic V2 je stále výrazně tenčí. Startovní cena honoru byla stejně divoká jako dnes u Samsungu Galaxy Z Fold 6, ale dnes je Magic V2 docela levnou alternativou. I když docela pouze v rámci kategorie super drahých telefonů.