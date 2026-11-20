Sagem MC 920 je mobilní telefon, který je českým pamětníkům počátku éry místních GSM sítí dobře známý. Je to přístroj představený v roce 1999. Objevil se v nabídce tehdejšího mobilního operátora Paegas, předchůdce dnešního T-Mobilu. Paegas jej zařadil do předplacených sad. MC 920 tak byl výhodný telefon, který si pořídilo mnoho uživatelů.
Zajímavostí je, že se přístroj mimo jiné vyráběl i v továrně Sagemu na Kladně. Zároveň je to ovšem mobil, který tak trochu pošramotil pověst francouzské značky v Česku. To proto, že byl poměrně poruchový. I z toho důvodu je dnes historický kousek v dobrém stavu vcelku vzácností.
Vyzkoušet si můžete specifika ovládání telefonu. Zkuste třeba jen napsat SMS. Nebo zjistěte, k čemu jsou vlastně ona tři tlačítka pod displejem.