Pozor na šílené účty za telefon, varuje úřad v souvislosti s Rychlou hrou

Pořad Rychlá hra, který se na kanálech TV Barrandov vysílá několik hodin denně, měla podle údajů na webu sloužit k propagaci časopisu Sedmička vydávaného společností Empresa Media. Moderátor však diváky láká na možnost výhry až v řádu tisícikorun, podmínkou je však hovor na vysoce zpoplatněnou linku 906 95 33 33. Podle zjištění youtubového kanálu Kluci z Prahy, za nímž stojí Janek Rubeš a Honza Mikulka, není přitom výjimkou, že hovor je přerušen bez spojení do studia.

Minuta hovoru na „soutěžní“ linku, kde volající obdrží kód na elektronické předplatné výše uvedeného časopisu, vyjde na 95 korun. Jde totiž o takzvanou službu s vyjádřenou cenou, minutovou sazbu lze na základě dané předvolby vyčíst přímo z telefonního čísla (viz výše). Opakovaná snaha dovolat se do studia tak může volajícího přijít hodně draze. Podle Rubeše s Mikulkou se v reakci na jejich video ozvali lidé, kteří voláním na linku Rychlé hry provolali až desetitisíce korun. Často šlo přitom o děti.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) proto v této souvislosti opětovně varuje před úskalím služeb s vyjádřenou cenou, respektive takzvaných barevných linek.



„Spotřebitele i nadále ovšem varujeme, ať jsou v případě tzv. ‚barevných linek‘ velmi obezřetní,“ informoval ČTÚ v příspěvku na Facebooku. Současně podotkl, že na základě informací Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) bude pořad Rychlá hra na TV Barrandov stažen a přepracován tak, aby odpovídal kodexům APMS.

Mobilní operátoři totiž varovali, že pokud televize spolu s firmou ATS Praha, která zajišťuje technickou stránku služby pro jejího tvůrce, společnost Telemedia InteracTV Production Home Limited registrovanou na Kypru, do čtvrtka 15. dubna neupraví službu, aby byla v souladu s dobrými mravy a kodexem audiotexových služeb, tak telefonní linku zablokují.

Zrádnost takzvaných barevných linek, a to zejména těch začínajících číslicí 9 (linka s vyjádřenou cenou za minutu hovoru), spočívá v urputnosti některých volajících, pro které je vidina výhry v televizní soutěži natolik lákavá, že se snaží do studia dovolat opakovaně. V případě, že nejsou přepojeni, zavěsí a hovor na vysoce zpoplatněnou linku vzápětí opakují. Výše celkové útraty tak kvůli zaúčtování nově započaté minuty každým hovorem výrazně naskakuje.

Samotnou minutovou sazbu v případě linek začínajících devítkou určují číslice na čtvrté a páté pozici. Například dvojčíslí 06 tedy značí sazbu 6 Kč, dvojčíslí 70 naopak 70 korun. Důležité je nicméně i předčíslí (první tří čísla), od kterého se odvíjí, zda je hovor účtován po minutě (linky 900, 906, 909 a 976), nebo je účtován jednorázový poplatek za spojení bez ohledu na délku hovoru (linka 908). Třetí číselná pozice předčíslí navíc určuje charakter služby, kdy například nula značí multimediální obsah, devítka naopak erotické služby.

„Pro tuto kategorii (žlutá a duhová kategorie - pozn. redakce) platí ceny citelně vyšší než u ostatních barevných linek či běžných hovorů, a proto by měli být spotřebitelé obezřetní a cenu hovoru si předem spočítat,“ varoval ČTÚ již loni v listopadu, kdy se této problematice věnoval v říjnové monitorovací zprávě (více viz Volání do televizních soutěží vás může stát majlant, varuje ČTÚ).