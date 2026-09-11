Přístup k mobilnímu internetu 5G má podle ruského ministerstva digitalizace nyní získat kolem deseti milionů lidí. Do konce roku se má pokrytí rozšířit na padesátku měst.
Ve městech, kde 5G funguje, mohou síť využívat majitelé mobilních telefonů se systémem Android. Připojení iPhonů závisí na rozhodnutí společnosti Apple, upozornilo ministerstvo.
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Frekvence 3,4–3,8 GHz, které se ve světě používají pro 5G, jsou v Rusku tradičně obsazeny tajnou službou FSB a ministerstvem obrany. Mobilní operátoři se snaží získat tyto frekvence pro rozvoj sítí páté generace, ale ruský prezident Vladimir Putin je ještě v roce 2019 ponechal vojákům a od té doby své rozhodnutí nezměnil, poznamenal server Meduza.
Méně výhodná alternativní frekvenční pásma vyžadují vyšší počet základnových stanic, což operátorům prodražuje budování nové sítě.