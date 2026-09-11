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Rusko má šest let zpoždění. Moderní mobilní technologie tam dorazila až nyní

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  14:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Ruští mobilní uživatelé se dočkali vysokorychlostního mobilního internetu. Ale jen někteří. Své 5G služby budou čtyři největší ruští mobilní operátoři poskytovat zpočátku totiž jen v 16 městech s více než jedním milionem obyvatel. Tedy i v Moskvě a Petrohradu. Rusové se ve srovnání s Českem 5G pokrytí dočkali o více než šest let později, čeští mobilní operátoři své 5G sítě spustili v prvních měsících roku 2020.

Přístup k mobilnímu internetu 5G má podle ruského ministerstva digitalizace nyní získat kolem deseti milionů lidí. Do konce roku se má pokrytí rozšířit na padesátku měst.

Ve městech, kde 5G funguje, mohou síť využívat majitelé mobilních telefonů se systémem Android. Připojení iPhonů závisí na rozhodnutí společnosti Apple, upozornilo ministerstvo.

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Frekvence 3,4–3,8 GHz, které se ve světě používají pro 5G, jsou v Rusku tradičně obsazeny tajnou službou FSB a ministerstvem obrany. Mobilní operátoři se snaží získat tyto frekvence pro rozvoj sítí páté generace, ale ruský prezident Vladimir Putin je ještě v roce 2019 ponechal vojákům a od té doby své rozhodnutí nezměnil, poznamenal server Meduza.

Méně výhodná alternativní frekvenční pásma vyžadují vyšší počet základnových stanic, což operátorům prodražuje budování nové sítě.

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