Ruské úřady nakupují iPhony a Samsungy. Nemají je přitom používat

Od roku 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, se v Ruské federaci oficiálně iPhony neprodávají. Samsung i Apple sice nadále mají své ruské weby, ale produkty na nich koupit nelze. Apple pak na webu ani nezobrazuje produkty, Samsung ano a to včetně novinek.

Přesto jsou smartphony od Applu a Samsungu oblíbené mezi tamními úřady. Jak informuje deník Vedomosti, tak meziročně za první tři letošní čtvrtletí se zvýšil nákup iPhonů úřady a firmami se státním podílem čtyřikrát, údaje pocházejí z přehledu výběrových řízení a veřejných zakázek Tenderplan. Celkem úřady nakoupily letos iPhony za 6,9 milionu rublů, loni to bylo jen za 1,6 milionu rublů. Růst je to tedy značný, ale ve výsledku to zase tak velké číslo není.

V přepočtu na koruny se jedná o sumu přibližně 1,6 milionu korun. Počet přístrojů ruský zdroj neuvádí. Ale iPhony jsou v Rusku poměrně drahé, nové modely řady 16 stojí v Rusku od 28 000 korun, což je zhruba o 5 000 korun více, než kolik stojí v Česku. U vyšších modelů je pak rozdíl ještě větší. Podle všeho úřady nakupovaly především starší modely, ale i tak se jedná jen zhruba o 100 až 150 přístrojů.

Podle webu Biznes online je jedničkou u ruských úřadů Samsung. Za tři letošní čtvrtletí úřady pořídily smartphony Samsungu za 41 milionů rublů (asi 10 milionů korun). V případě této značky lze počet kusů odhadnout obtížně, cenový rozptyl je zde značný. Zhruba to bude jeden až dva tisíce přístrojů. Před Applem se v prodejích úřadům umístilo Realme následované Xiaomi s objemy 16 a 11 milionů rublů (asi čtyři a necelé tři miliony korun).

Paradoxní je, že od poloviny loňského roku ruská FSB (Federální bezpečnostní služba) zakázala používání iPhonů ruskými úřady s ohledem na možnost sledování uživatelů. I proto jsou letošní nákupy iPhonů obhájené tím, že jsou určené pro nevidomé a pro jejich výuku. Nejvíce přístrojů zakoupila petrohradská společnost Teploenergo.

Ruské úřady se dlouhodobě snaží najít pro své zaměstnance bezpečné smartphony ruské výroby. Několik takových již bylo vyvinuto, obvykle to jsou na zakázku vyráběné přístroje v Číně. První byl AYYA T1, představený ještě před rokem 2022. Pro úřady ho poháněl ruský operační systém Aurora, pro běžné zákazníky měl Android. Prodeje však byly mizivé. A jak to dopadlo s loni představeným R-Fonem, není dnes jasné.

Přes sankce lze dnes na ruském trhu zakoupit všechny běžné smartphony, které se prodávají v Česku. iPhony jsou dražší, přístroje ostatních značek stojí zhruba stejně jako na českém trhu. Přístroje čínských značek jsou importované přímo, iPhony a některé další přístroje se do Ruska dostávají přes prostředníky v rámci paralelního dovozu. Tedy přes nesouhlas výrobce či majitele ochranné známky.