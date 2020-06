5G nevidíme, necítíme. Proto se z toho dělá strašák, říká expert

Mobilní sítě po celém světě čeká v nejbližších letech změna. Současné technologie doplní sítě páté generace. Nástup nové technologie však přináší na internetu i množství falešných zpráv o jejich škodlivosti. V poslední době to došlo tak daleko, že aktivisté po Evropě zapalují vysílače mobilních sítí. Na údajnou škodlivost 5G technologie se experta na elektromagnetická pole Lukáše Jelínka ptal moderátor Vladimír Vokál.



Jelínek na úvod vysvětluje, že samotná frekvence není až tak důležitá pro technologií sítí 5G. „Teoreticky může vysílat na jakékoliv frekvenci, v praxi pak bude vysílat na těch frekvencích, které budou volné. V současné době se může 5G používat na těch frekvencích, na kterých se již provozují současné mobilní sítě. V tom v principu není mezi jednotlivými generacemi mobilních sítí rozdíl. 5G se liší tam, kde nás to expozičně vůbec nezajímá, a to na vrstvě architektury té sítě, respektive na datové vrstvě. Samotné vysílače se až tak dramaticky nezmění.“



„Rozdíl ve vysílání mobilních sítí, televize, wi-fi, mikrovlnného spojení fyzikálně není,“ říká Jelínek a dodává: „Je to prostě elektromagnetické pole, které se šíří od toho vysílače k příjímači a pak se nějak zpracovává. Z tohoto pohledu je to jedna jediná fyzika. Samozřejmě se to liší použitou frekvencí, časovým průběhem podle použité modulace. Třeba síťě 4G používají digitální modulaci a pak není rozdíl oproti 5G významný.“

Pokud tedy rozdíl mezi sítěmi 4G a 5G není zásadní, proč tedy najednou vzbuzuje 5G takovou paniku, ptal se moderátor Vladimír Vokál. „Zásadní není, ale je možné, že v budoucnosti s nárůstem provozu se budeme setkávat s hustší sítí základnových stanic. Ale z technického a fyzikálního hlediska není ten rozdíl zásadní a v tu chvíli nejsou ty obavy zcela pochopitelné. Na druhou stranu z nějakého sociologického hlediska už pochopitelné jsou. 5G je technologie, o které se hodně mluví, je nová a člověk na tento druh elektromagnetického pole nemá žádný detektor. My ho necítíme, nevidíme, a tak se z toho velmi snadno dělá strašák,“ vysvětluje Jelínek.

Stane se mi něco u mobilního vysílače?

Jelínek dále vysvětluje, jaká rizika hrozí, když se člověk přiblíží k základnové stanici mobilní sítě. „Pokud bylo vše provedeno tak, jak mělo být provedeno, tak se vám rozhodně nic stát nemůže. V České republice a i jinde ve světě totiž platí, že než se postaví základnová stanice, tak se musí prokázat, že nikde v jejím okolí nebude místo, kam se člověk může dostat, kde by se překročily takzvané expoziční limity. Pokud by takové místo existovalo, není možné základnovou stanici postavit. Běžný občan, pokud nevyrazí zamčené dveře stanice, tak je v jejím okolí v naprostém bezpečí.“

„My když provádíme kontrolní měření, tak víme, že se nám nemůže nic stát. Expoziční limity jsou totiž nastavené extrémně přísně. Překročení emisních limitů je porušením zákona. Z biofyzikálního pohledu, pokud překročím limit drobně, ještě neuvidím vůbec žádné účinky, protože ty bezpečnostní limity mezi expozičním limitem a reálným účinkem jsou obrovské,“ dodává Jelínek.

Zdravotní rizika podle konspirátorů

„Na sociálních sítích jsou příspěvky, že v blízkosti vysílačů mobilních sítí se objevil vyšší výskyt rakoviny nebo obtíže, jako je bolení hlavy,“ přibližuje jeden typ mýtů o mobilních sítích moderátor Vokál.

„Může se stát, že je tam vyšší koncentrace bolení hlavy, ale podle současného stavu vědění se toto nemůže stát účinkem elektromagnetického pole. Může to být náhoda nebo také to, že se toho člověk bojí,“ vysvětluje Jelínek a dodává: „Máme za sebou více než sedmdesát let výzkumu v téhle oblasti. Jsou na to celosvětově desetitisíce publikací. A k současnému datu si myslíme, že aktuální expoziční limity lidi zcela bezpečně chrání proti všem známým vlivům.“

Na internetu lze nalézt i příspěvky, v nichž si lidé stěžují na pískání v uších, což expert uvádí na pravou míru. „Nějaké zvukové vjemy jsou skutečně popsané, ale při mnohem vyšších hodnotách, než jaké jsou expoziční limity. Ty navíc neřeší, kdo to pole vytvořil, ale jak na lidi působí celkově, takže i při expozici z více základnových stanic nebo různých zdrojů.“



Zapálené vysílače

V poslední době se v mnoha evropských zemích stávají případy, kdy aktivisté bojující proti 5G zapalují vysílače mobilních sítí. Několik případů hlásila Velká Británie, v minulých dnech hlásilo požáry dvou základnových stanic i Polsko.

Lukáš Jelínek je z těchto zpráv smutný. „Nepoužívá se kritické myšlení. Lidé zprávy přijímají a sdílejí bez toho, aby si ověřili, že se často jedná o zcela zjevné nesmysly, na jejichž vyvrácení stačí středoškolské učebnice. Hodně přitažená za vlasy mi přišla jedna z posledních zpráv, kdy ty 5G sítě by měly ovlivňovat jak vstřebáváme molekulární kyslík z atmosféry. Je to takový příklad, kdy se použijí slova rezonance a mikrovlny, která působí magicky a nad kterými se pak už nikdo nezamýšlí.“