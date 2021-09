Nejen bezdrátové nabíjení. Vytváříme celý ekosystém, říká šéf Realme

Začal jste s Realme před třemi roky. Jak se liší od jiných přidružených značek typu Oppo a jaký je její recept na úspěch?

Jediným pojítkem mezi námi a značkou Oppo (Oppo je zaštiťující značkou Realme, pozn. red.) byl pan Sky Li, který pro Oppo pracoval asi 17 let a poté odešel a založil Realme. Byla to jeho značka snů, kterou chtěl oslovit mladší zákazníky, tzv. „geeky“. Chtěl jim nabídnout co nejlepší výbavu a také design. A to jsou dva základní pilíře naší značky. To je jediná podobnost s Oppem, ovšem jinak jsme zcela oddělená firma. Ano, sdílíme některé prostředky a také výrobu. Ale jinak je naše firma zcela soběstačná.

Tento trh je hodně o inovaci a zkrátka o tom, že musíte být schopní dát zákazníkovi to nejnovější a ve správný čas.