iPhone Duo se celosvětově prodává od pátku 23. října. Kdo o týden dříve nestihl okamžitě zareagovat na předobjednávky, tak si na svůj telefon počká tři měsíce. Takové termíny alespoň uvádí Apple ve svých obchodech napříč světem včetně Česka. A možná se do té doby podaří vysvětlit a vyřešit problém, na který si stěžují první uživatelé telefonu.
Během prvního dne používání se jim totiž rozbil vnitřní ohebný displej telefonu. To, že se poničí vnitřní ohebný displej rozkládacího telefonu, je největší obava u této konstrukce. Přitom praxe jiných značek ukázala, že to zásadní problém není. Apple do této kategorie přístrojů naskočil hodně pozdě vlastně jako poslední z velkých výrobců. Takže se očekávalo, že se podobným problémům už vyhne.
První testy ukázaly, že displej (který dodává Samsung) vydrží tisíce ohnutí, aspoň tolik, kolik první testeři na specializovaných strojích zvládli vyzkoušet (Jeden tester se dostal na 75 000 pokusů, víc toho telefon nezvládl). Určitý problém nastal v tom, že po tisících otevření a zavření telefonu se zvýraznila rýha v ohybu displeje. Tu má iPhone Duo z výroby minimální a jeho matný vnitřní displej je i díky tomu na první pohled fantastický.
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Jenže umělé testy a praxe mohou být rozdílné. Prakticky první den po zahájení prodeje se na internetu začaly šířit příběhy uživatelů, kterým vnitřní displej praskl. Respektive se na něm objevil pás bez zobrazení. Zbytek telefonu fungoval a s ohledem na jeho konstrukci se dá používat plnohodnotně i v zavřeném stavu přes vnější displej. Ale to samozřejmě není řešení.
Někteří uživatelé si stěžují, že jim displej praskl po pár otevřeních a to téměř doslova – jednalo se o jednotky ohybů. Někteří ani telefon nestačili nainstalovat.
Především zákazníci v USA telefon reklamovali a pokud měli štěstí, tak jim ho v obchodech okamžitě vyměnili za nový. Ale to neplatilo vždy a spíš u základních paměťových variant. Verze s pamětí 1 či 2 TB obchody na výměnu většinou neměly. A zatím není jasné, kdy budou k dispozici.
Při pohledu na fotografie, které uživatelé poškozených iPhonů Duo pořídili, tak se většinou jedná o identickou závadu, nefunkční pruh je na pravé části displeje přes celou jeho šířku, zhruba pod polovinou výšky displeje. Někdy pak pruh pokračuje i v části ohybu. Uživatelé uvádějí, že při osudném ohybu ucítili tlak a ozvalo se prasknutí.
Při rozborce telefonu je v kloubu přístroje na místě poškození pant, který by podle odborníků z iFixit (firma, která řeší kity na domácí opravy smartphonů) mohl být příčinou problému. Pokud sám o sobě, tak je to konstrukční vada a pro Apple by to mohlo znamenat vážný problém. Ale problém může způsobovat i nečistota, která se do tohoto místa dostala.
Jenže u nových kusů je málo pravděpodobné, že by se tam dostala hned po rozbalení, spíš by to mohlo značit kontaminaci při výrobě. Všeobecně jsou skládací telefony na prach a nečistoty háklivé. Většina modelů je plně vodotěsná (IPx8), ale málokdy i prachotěsné (IP6x). Většinou jsou v nejlepším případě odolné větším částečkám prachu (IP4x). Ale iPhone Duo je podle výrobce voděodolný i prachotěsný, plní normu IP68. Na vyřešení tohoto problému si tak budeme muset ještě počkat.
Dodejme, že základní iPhone Duo stojí téměř 55 tisíc korun, jiná aktuální novinka iPhone 18 Pro se stejnou základní pamětí vyjde o 20 000 korun levněji. A nejdražší verze iPhonu Duo s 2TB pamětí stojí přes 90 000 korun. Ceny všech nových iPhonů najdete v tabulce.
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 18 Pro
|X
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|52 990 Kč
|70 990 Kč
|iPhone 18 Pro Max
|X
|37 990 Kč
|43 990 Kč
|55 990 Kč
|73 990 Kč
|iPhone Duo
|X
|54 990 Kč
|60 990 Kč
|72 990 Kč
|90 990 Kč