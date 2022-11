Na rolovací smartphony si ještě počkáme. Teď by o ně nebyl valný zájem

Důvod je nasnadě. Trh vysouvacích smartphonů by se totiž překrýval s trhem současných skládacích modelů, v případě Samsungu tedy modelů Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. A byť právě skládací smartphony mohly vyvolat poptávku po vysouvacích modelech, tak takových se patrně v pár následujících letech ještě nedočkáme. Tedy alespoň ne ve velkém měřítku.

„Pro vysouvací telefony bude obtížné vytvořit si svůj vlastní trh,“ vysvětlil podle portálu The Korea Herald na blíže neurčené konferenci ředitel analytické společnosti UBI Research Yi Choong-hoon.

Pro výrobce by totiž podle něj bylo velmi problematické zajistit v současnosti patřičný odbyt pro vysouvací telefony, jejichž vývoj spolkne nemalé částky. A to i z důvodu, že kvůli výši prodejních cen, za které by minimálně zpočátku byly dostupné, by se cílová skupina rapidně zúžila. Zprvu by tak telefony této konstrukce byly dostupné patrně jen pro opravdové fajnšmekry. A to je z pohledu vynaložených finančních prostředků opravdu málo.

Yi Choong-hoon je přesvědčen, že nyní nejsou vysouvací smartphony v zájmu Samsungu. Jedním z důvodů může být i nutnost použití speciální polyimidové folie k ochraně rolovacího displeje, která by mohla nepříznivě ovlivnit kvalitu jeho povrchu. Mimo to se domnívá, že na takovém displeji by ani nefungovala dotyková vrstva. Společnost se tak podle něj bude ještě nějakou dobu zaměřovat na skládací modely.

Nevylučuje nicméně možnost, že se do této kategorie nevrhnou čínští výrobci. Jistým náznakem je již loni představený revoluční prototyp rolovacího smartphonu značky Oppo, který je interně označovaný jako X a který jsme měli možnost si v redakci krátce vyzkoušet v praxi. Byl především ukázkou techniky, se kterou se možná jednou potkáme ve vyladěnější a mnohem funkčnější podobě.

Vzhledem k technologickému náskoku, který má displejová divize Samsungu oproti čínským společnostem, se však Yi Choong-hoon domnívá, že je téměř nemožné, aby svého jihokorejského konkurenta Číňané předčili. A pokud se o něco takového pokusí, pak pravděpodobně narazí na mizivý tržní potenciál takových zařízení. Prakticky žádné společnosti se totiž uvedení takového zařízení na trh nyní nevyplatí.

Samsung přitom už v rámci loňského ročníku výstavy Display Week představil působivý nástin smartphonu s posuvným, respektive rolovacím displejem. Šlo o telefon běžných rozměrů, jehož displej se v případě potřeby díky vodorovně výsuvné části zvětšil o zhruba 30 %. Samsung si pro takovou koncepci měl dokonce zažádat o ochranou známku Z Roll. Minimálně zpočátku by se tedy vysouvací smartphone řadil do rodiny Galaxy Z, která v současnosti obsahuje dva již výše zmíněné skládací modely.