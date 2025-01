Tělo robota vám dodají za rozumnou cenu, hlavu musíte mít vlastní

Chcete mít doma robota? A tím nemyslíme toho kuchyňského, který míchá, hněte nebo krájí. To robůtek Looi neumí, ale zase vás při vaření může zabavit. A nejenom při něm – je to společník pro různé domácí příležitosti. A pokud jste závislí na vašem smartphonu, tak vám může od této neřesti pomoct.

Looi je robot, který umí jezdit, má dost senzorů, aby nenarazil do překážky nebo nespadl ze stolu. Má také integrovaného chatbota ChatGPT a je naprogramovaný tak, aby s vámi komunikoval. Prostě je to váš parťák. Ovšem fungovat to bude jen v případě, že mu dáte svůj telefon, který se stane hlavou robůtka.

I díky tomu se výrobci Tangible Future podařilo udržet rozumnou cenu, v USA robůtka prodává aktuálně za 169 dolarů, což je v přepočtu asi 4 100 korun plus daň. To znamená celkový náklad v tuzemských podmínkách okolo pěti tisíc korun, což je snesitelné. Do Evropy však robot zamíří až v průběhu letošního roku.

Ideálním smartphonem je novější iPhone, který se snadno připojí na magnetický držák robůtka. Ale použít lze i smartphony s Androidem, v případě potřeby lze použít magnetický kroužek, který výrobce přidává do balení. Pak je potřeba stáhnout aplikaci, která je volně dostupná v obou aplikačních obchodech.

A co robůtek dělá? Na veletrhu CES nebyl prostor pro plnohodnotné vyzkoušení. Ale v principu si s ním můžete povídat, on reaguje na vaši přítomnost a pomrkává očima na displeji. Dokáže se po stole pohybovat a přitom se vyhýbat překážkám a zároveň ze stolu nespadne. Můžete si s ním i hrát hru a tak dále. Výrobce na funkcích stále pracuje a přidává nové, stejně tak vylepšuje komunikaci s uživatelem.

Na veletrhu CES je k vidění mnoho podobných robotů, ale v mnoha případech to jsou spíš hračky pro děti. I když jeden výrobce se prezentoval i něčím chlupatým, co se připojí na kabelku a do určité míry to reaguje na uživatele a dokáže se to kroutit. Proti tomu je však robůtek Looi docela sofistikovaná a praktická věc.