Facebook zakázal spot českého výrobce. Je v něm příliš nahoty, tvrdí

Spot s názvem Vana je jednou ze dvou loňských vánočních reklam Aligatoru. Děj se odehrává v koupelně: dívka stojící před zrcadlem upravuje svůj outfit a odebírá se relaxovat do připravené koupele. Pohodovou atmosféru dotváří spousta hořících svíček. To se ovšem dívce záhy vymstí.

Už z výše popsaného je tedy jasné, že protagonistka se ve spotu neobjevuje například ve večerní róbě. Obléká v něm župan a ve vaně vše, co nemá být vidět, zakrývá bohatá pěna. Vidět jsou v celém klipu jen holé nohy a vršek hrudníku, respektive jen ramena. Jenže i to je podle Facebooku příliš. Zmiňovaný spot Aligatoru odmítl zveřejnit.

A nešlo o žádné automatické zabránění zveřejnění závadného obsahu na základě nějakého algoritmu. Ze strany Facebooku přišlo jasné vysvětlení: „Reklama nesmí obsahovat fotky nebo video zobrazující nadmíru pokožky nebo nahotu.“

Zda je rozhodnutí Facebooku oprávněné, či nikoli, si udělejte sami. Podle zástupců Aligatoru je tato zkušenost dalším z příspěvků do diskuze, jaká míra nahoty je ve veřejném a digitálním prostoru přípustná. Firma v této souvislosti poukázala i na fakt, že videoportál YouTube spot Vana nezakázal.

Sexistické reklamy provokovaly už dříve

Není to zdaleka poprvé, co byl nějaký reklamní spot zakázán kvůli tomu, že je příliš sexistický. Dochází k tomu i v mobilním průmyslu. Názorným příkladem je případ z roku 2015, kdy britský Úřad pro reklamní standardy (Advertising Standards Authority) zakázal vysílání reklamy domácí mobilní značky Kazam. Její tehdy jediný model Tornado 348 totiž v černobílém spotu propagovala spoře oděná žena. Úřad tehdy reklamu označil za sexuálně sugestivní (více viz Reklama na smartphone s modelkou v prádle pobouřila. Je sexistická).



V této souvislosti nelze nevzpomenout jeden z někdejších vánočních spotů českého Vodafonu. V roce 2007 totiž komické ovečky upozadila vnadná slovenská herečka a modelka Andrea Růžičková (Kerestešová), která čistila obrazovku „zevnitř“ (více viz Vodafone vám vyčistí obrazovku zevnitř. Pomůže mu v tom sexy brunetka). Důvtip tomuto provokativnímu spotu nelze ani po letech upřít, dnes by ovšem operátor s takovou reklamou asi narazil.

Zobrazuje spot Aligatoru příliš nahoty?