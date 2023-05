Reklamština jako vyšitá. Vybrali jsme perly výrobců smartphonů

Webové prezentace výrobců smartphonů si jsou většinou docela podobné. Obvykle je u každého modelu záložka s hlavní prezentací, s technickými daty a poslední je tlačítko koupit. Především čínské značky mají weby v tomto směru jako přes kopírák.

Běžný zákazník se do nich pravděpodobně podívá jednou za čas, když hledá nový přístroj. My se v nich pohybujeme pořád a často nás do očí trkne slogan či text, který je buď dost přitažený za vlasy nebo je to prostě jen úsměvný blábol. Chápeme, že vymýšlet rozdílné texty pro často dost podobné přístroje není úplně snadné, ale občas by neuškodilo trochu ubrat.

Některé perly jsme si zaznamenali a nabízíme je s naším komentářem. Výběr je náhodný, podobné texty najdeme téměř u všech výrobců smartphonů. Poměrně věcný je Apple a z čínských výrobců se toho podstatného převážně drží u Viva a Oppa.

Nádherný design, ohromující displej (Honor X7a)

Design je věc značně individuální. A Honor ošklivé telefony nedělá. Ale jestli má zrovna model X7a nádherný design, to ponecháme na čtenáři. Nám přijde poněkud nemoderní, především verze s barevným přechodem na zádech je dnes už poněkud za zenitem. Víc se však pozastavujeme nad ohromujícím displejem. Telefon má totiž obyčejný IPS panel s nejmenším obvyklým rozlišením HD+. Ano, displej je s úhlopříčku 6,74 palce velký, ale ohromující tedy není.