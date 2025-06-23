Stovky najetých kilometrů, nastoupané stovky výškových metrů. I v roce 2025 jsme zavítali na řadu lokalit, z nichž se šíří signál mobilních operátorů. V třinácti reportážích jsme vám zprostředkovali výhledy z míst, která jsou vesměs přístupná jen povolaným. Výběr lokalit je alchymie a i navzdory plánování se stane, že se realita nepotká s očekáváním.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letošní putování po zajímavých BTS (Base Transceiver Station) jsme odstartovali se zástupci operátora O2 a společnosti Cetin. Zavítali jsme s nimi i do středočeského města, na jehož náměstí stojí památník geografického středu Evropy. Takto jsme na Kouřim zhlíželi ze střechy zdejšího městského úřadu.
Cílem naší tehdejší cesty byla ovšem středověká perla zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, mimo jiné středobod počítačové hry Kingdom Come: Deliverance 2. Na Kutnou Horu jsme zhlíželi hned ze tří různých lokalit. Z první nacházející se na panelovém domě jsme viděli jak katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele…
Kutná Hora, pohled na středověkou perlu od základnových stanic Cetinu a O2…
… tak ikonický chrám svaté Barbory či kostel svatého Jakuba, na jehož věž jsme později také zavítali. I tam má totiž Cetin umístěné své technologie, které operátor O2 využívá.
A takto jsme již zmíněný ikonický kutnohorský chrám pozorovali z druhé navštívené BTS. Návštěva místních základnových stanic se však neobešla bez menších peripetií. Na poslední zastávce v kostele svatého Jakuba jsme se totiž nejprve potýkali s nedobytnou depozitní schránkou, která byla omylem „zazděna“ při opravě zdejší farnosti…
… abychom nakonec zjistili, že jsme se trefili do jediného dne, kdy byl chrám svaté Barbory kvůli nadcházejícímu Festivalu světla zahalen do tmy.
S Vodafonem jsme vyrazili třeba na Plzeňsko. Zde jsme navštívili zříceninu hradu Radyně, a to v době probíhající rekonstrukce přístupové lávky. Měli jsme ji tak jen „pro sebe“. A proč tato lokalita? Důvod je nasnadě: torzo věže je totiž osazeno řadou antén včetně těch Vodafonu.
Zajímavostí je, že za ideálních podmínek můžete z Radyně spatřit i Alpy. Nám však počasí tehdy tolik nepřálo, a tak jsme se zaměřili na výhledy do blízkého okolí. Tedy i na západočeskou metropoli Plzeň.
Do té jsme i následně zamířili, na její centrum jsme zhlíželi ze střechy jednoho ze zdejších hotelů. Viděli jsme z ní i naši předchozí zastávku, Radyni.
Především jsme však měli prakticky na dosah zdejší dominantu, katedrálu svatého Bartoloměje. Prakticky ze stejné výšky ji můžete spatřit i vy, na střeše hotelu se nachází kavárna s venkovním posezením.
Další z cest s O2 a Cetinem nás zavedla třeba do středočeských Říčan. Takto jsme z jednoho z panelových domů od operátorských antén viděli místní kostel svatého Petra a Pavla. Za budovou 1. základní školy (budova za kostelem) je patrná i zřícenina Říčanského hradu.
Od BTS v Říčanech jsme dohlédli na pražské Háje, nepřehlédli jsme tak tamní dominantu, ubytovnu Kupa, které se přezdívá pražská dvojčata.
Tu jsme letos rovněž navštívili, i odtud se do okolí šíří signál operátora O2. Antény se nacházejí především na nižší z dvojice budov (na vyšší je umístěna jedna anténa na fasádě budovy), které jsou horních patrech propojené chodbou.
Ubytovna Kupa je ve vlastnictví Ministerstva financí a slouží pro ubytování členů integrovaného záchranného systému. Zajímavostí je, že jde o nejvyšší panelový dům v Česku.
Praha je tak odsud jako na dlani. Jen televizní vysílač na Žižkově poněkud vyčnívá.
A to prakticky z jakékoli strany: takto jsme jej sledovali od antén Vodafonu ze střechy hotelu Hilton při focení noční Prahy.
A takto jsme mohli zmiňovaný Hilton pozorovat ze střechy paláce Merkur, kam jsme zavítali s T-Mobilem.
Naskytl se nám odsud neopakovatelný pohled na další hlavní pražské památky včetně třeba budovy Národního muzea či kupole Obecního domu.
Takto jsme mohli pozorovat Týnský chrám a věž Staroměstské radnice.
Z místa navštíveného s O2 a Cetinem, které se nachází na Palackého náměstí, jsme pak po setmění obdivovali netradiční věž kostela Panny Marie, svatého Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokop, který je součástí Emauzského kláštera.
Tyto hodiny jsme do této návštěvy mohli stejně jako ostatní lidé vidět maximálně tak z ulice. Praha má velkou výhodu: anténami operátorů je doslova prošpikovaná, o zajímavé výhledy tak není nouze. Jenže často jsou technologie umístěny na objektech se sedlovou střechou, kam z bezpečnostních důvodů mohou jen řádně proškolení technici.
A tak hledáme snáze přístupné lokality jako například věže kostelů. Jenže i zde se můžeme spálit, jak jsme se přesvědčili při návštěvě BTS Vodafonu ve věžích kostela svatého Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí.
Jejich okna jsou totiž opatřena pletivem bránícím vletu ptáků. Z ulice však není patrné, nahoře nás tudíž nepříjemně překvapilo a znemožnilo použití běžné fototechniky. Zastoupil ji tehdy smartphone, a tak jsme přeci jen mohli zprostředkovat třeba pohled na jednu z pouhých tří pražských tramvajových hvězd – úplné tramvajové křížení umožňující jízdu do všech šesti směrů.
Nejvzdálenější lokalitou, kam jsme letos při putování za základnovými stanicemi mobilních operátorů zavítali, bylo Olomoucko. Se zástupci Cetinu a O2 jsme při této výpravě zavítali i na jeden z nejromantičtějších českých hradů.
Řeč je o Bouzově, který takto běžný návštěvník neuvidí. Jinak je dost známý, natáčela se zde celá řada pohádek a filmů. Namátkou Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, Kopretiny pro zámeckou paní, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Mladý Indiana Jones či Princezna zakletá v čase a Princezna zakletá v čase 2.
Neminuli jsme například ani Pardubice. Zavítali jsme na místní více než 100 metrů vysokou dominantu, telekomunikační věž, kterou k šíření svého mobilního signálu využívá O2. Město perníku jsme odsud měli jako na dlani.
A možná jej takto jednou uvidí kdokoli, uvažuje se totiž o zpřístupnění věže pro návštěvníky. Pokud se tak stane, tak místní Zelenou bránu uvidí jistě bez nevzhledného lešení – dělníci ho totiž z vrchní části sundali až po více než třech měsících od naší návštěvy.
Tak alespoň že Kuňku, tedy Kunětickou horu jsme odsud viděli v její plné kráse.
Zde jedna připomínka, kam všude lze umístit antény mobilních operátorů. Tato lokalita, co se týče vynaložených sil k jejímu zdolání, se řadí k těm nejsnazším – stačilo nám totiž jen ujít pár stovek metrů po lesní cestě. Dál to nešlo…
… přistup k anténám mají jen proškolení technici, a to navíc jen tehdy, že mají vstup předem domluvený a povolený ze strany vlastníka stožáru, tedy společnosti ČEPS.
To jiná lokalita, kterou jsme ve stejný den s O2 a Cetinem navštívili, už nějakou fyzičku vyžadovala. Zdolat jsme museli dva výstupové žebříky s ochranou zad…
… odměnou nám byl výhled nejen na část přečerpávací elektrárny, a to konkrétně dvojici přivaděčů mezi přečerpávací nádrží a elektrárnou a 35 metrů vyrovnávací komoru pro tlumení zpětného nárazu vody při uzavření uzávěru před turbínou…
… ale především Štěchovice. Nacházeli jsme se totiž na torzu opuštěné betonárny na vrchu Homole nad tímto středočeským městysem.
Jedna z posledních zastávek letošního putování po BTS nám opět připomněla, jak je nutné plánovat takovou cestu opravdu do posledního detailu. Až na věži Průhonického zámku, který je z převážné části veřejnosti nepřístupný, jsme totiž zjistili, že okna, až jich je tu celá řada, neotevřeme.
Nevzdali jsme to a hledali jsme jinou cestu, jak od této BTS Cetinu neodjet „s prázdnou“. Zachránily nás tehdy čtyři malé vikýře v zastřešení věže. Naskytl se nám tak neobvyklý pohled nejen na nejvýznamnější park v Česku…
… ale i část Průhonic. Počasí přálo, a tak jsme dohlédli i na této středočeské obci blízké pražské čtvrtě.
V poslední letošní fotoreportáži jsme vás zprostředkovaně vzali do perly Moravy, přičemž právě v Olomouci jsme se dočkali asi největšího zklamání v rámci našich letošních výprav.
Jeden z největších olomouckých skvostů, na který jsme od jedné z navštívených BTS zhlíželi, totiž prochází rozsáhlou opravou. Barokní sloup Nejsvětější Trojice tak obklopuje lešení a je zahalen sítí.
Nicméně ani to nás neodradilo od původního záměru, tedy od pořízení nočních snímků starobylého centra Olomouce. Jedinou zásadní překážkou mělo být počasí, které nám tehdy nemělo přát. Pršet začalo naštěstí až těsně po návratu na hotel.
Nasvícené pamětihodnosti Olomouce mají své kouzlo. Bez lešení by to bylo rozhodně lepší, ovšem na druhou stranu takovouto fotku člověk obvykle nepořídí.
To pohled od druhé navštívené olomoucké BTS společnosti Cetin byl už ničím nerušený. Jedinou vadou na kráse jsou tak snad jen zaparkované automobily po obvodě Dolního náměstí. Podobné výhledy, které si užívají technici operátorů při revizích či nezbytných opravách základnových stanic, se vám budeme snažit zprostředkovat i v následujícím roce. Pár tipů na zajímavá místa už máme.
