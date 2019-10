Chtěli vyrábět nejlepší fotomobily na světě, teď zavírají krám

Konec smartphonového projektu Hydrogen oznámil odstupující zakladatel firmy Jim Jannard. To znamená, že skončí podpora nejenom stávajícího modelu One, ale do koše jde i jeho nástupce. Firma RED měla plány, že představí další model, kterým se bude snažit oslovit nejenom nadšence do fotografie a videa, ale i běžné uživatele.

RED Hydrogen One byl po mnoha stránkách velice neobvyklým smartphonem. Byl velký a těžký, měl speciální holografický displej a byl připravený na doplňkové moduly, které zlepší možnosti jeho fotoaparátu. Ani těch se však nakonec nedočkal, už při uvedení na trh se potýkal s problémy. Měl být ve dvou variantách, s hliníkovým a titanovým tělem, ovšem druhou jmenovanou variantu výrobce nestihl vyrábět. Ta nakonec dorazila se zpožděním a místo toho lidem RED zdarma posílal druhý hliníkový kus (více v článku Tomu říkáme omluva. Výrobce dá za zpoždění objednávek druhý mobil zdarma).

Další problémy se vázaly na celkový výkon zařízení, ze kterého vinil Jannard dodavatele technologií z Číny, kterému se údajně nepovedlo zařízení optimalizovat tak, jak by si přáli a následný výkon už nebylo možné zpětně odladit. V recenzích to Hydrogen One schytával i od odborníků, kteří od telefonu čekali špičkovou kvalitu fotoaparátu, ovšem místo toho fotil telefon veskrze průměrně a nijak kvalitou snímků nepřevyšoval konkurenci.



Díky výkonnému hardwaru patřil Hydrogen One v době svého uvedení na trh (2017) k prémiovým modelům a výrobce si nebál říci o vysokou částku. Základní hliníková verze stála 1 295 dolarů, tedy v přepočtu asi 30 tisíc korun, titanový model byl ještě o šest tisíc korun dražší. To udělalo z Hydrogenu One záležitostí zejména pro nadšence a prodejní čísla tak patrně nebyla nijak závratná, ačkoliv konkrétní důvod ukončení projektu Hydrogen Jannard neuvedl.