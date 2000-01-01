náhledy
Realme se podařilo to, o čem sní výrobci smartphonů a zákazníci už dlouhá léta. Baterie s obří kapacitou si vystačí s jedním nabíjením za pět dnů. Aby ne, když tak velký článek mají jen extrémní kreace superodolných mobilů. Jenže tento koncept je obyčejný smartphone.
Autor: Realme
Na první pohled obyčejný smartphone má baterii s kapacitou neuvěřitelných 15 000 mAh. Ne že by mobil s tak velkou baterií neexistoval, jsou i s vyšší kapacitou. Jenže k obyčejnému smartphonu mají takové přístroje hodně daleko.
Autor: iPhone Droid
Ostatně zde jsou příklady. Blackview BV9300 v Česku seženete snadno a má také baterii s kapacitou 15 000 mAh. Jenže jeho hmotnost je přes půl kilogramu a tělo má tloušťku téměř 23 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dalším příkladem smartphonu s baterií s kapacitou okolo 15 000 mAh (zde je to o 500 mAh víc) je Doogee Fire 6 Power, což je spíš levnější odolňák se základní výbavou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hmotnost Doogee Fire 6 Power je 430 gramů a tělo má tloušťku 20,8 mm.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
To Realme – připomínáme, že je to však zatím jen koncept – má při kapacitě baterie 15 000 mAh tělo s tloušťkou pod devět milimetrů a hmotnost by se měla pohybovat okolo 200 gramy. Tedy parametry obyčejného smartphonu.
Autor: iPhone Droid
Další důkaz je na této fotografii, na které je vidět tloušťka běžné 15 000mAh powerbanky (vlevo) a telefonu od Realme se stejně velkou baterií.
Autor: Realme
Podle Realme telefon vydrží v leteckém režimu zapnutý až tři měsíce, v běžném provozu pět dnů, dokáže 50 hodin nepřetržitě přehrávat video, 18 hodin nahrávat video a kdo rád hraje hry, má bez nabíječky postaráno o zábavu na 30 hodin.
Autor: iPhone Droid
Výbavou telefon patří někam do střední třídy. Má 6,67" OLED displej, pohání ho čip MediaTek Dimensity 7300 a paměť má kapacitu 12 GB RAM a 256GB úložiště. Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0.
Autor: iPhone Droid
Za extrémní kapacitou baterie v těle běžného smartphonu je nová technologie článku. Nikoliv však aktuálně používané SiC články (které mají anodu s obsahem křemíku do 25 procent), ale první baterie s čistě křemíkovou anodou. Dále Realme použilo pevné elektrolyty a další inovace včetně nové řídící elektroniky.
Autor: Realme
Si-C baterie v posledních dvou letech dokázaly zvednout standardní kapacitu článků na 6 500 až 7 500 mAh. Nutno dodat, že u čínských výrobců a většinou u modelů pro čínský trh. Realme je však s tímto konceptem o pořádný kus dál, otázkou však je, kdy a jestli vůbec se takový přístroj objeví na trhu.
Autor: Realme
Výhodou telefonu s velkou baterií je možnost využívat jej pro nabíjení mnoha dalších zařízení. To samozřejmě umí dnes poměrně dost přístrojů, ale zde jsou možnosti mnohem širší, aniž by hrozil rychlý úbytek kapacity.
Autor: Realme
Realme koncept představilo v rámci čínského 828 fanouškovského festivalu. Byla to hlavní hvězda programu, navíc Realme oslavilo sedmé narozeniny. Ano, značka je na trhu jen sedm let.
Autor: Realme
Realme je jednou ze značek, která i v Evropě nabízí modely s moderními Si-C bateriemi. Například model GT 7 Pro má článek s 6 500mAh kapacitou, model GT 7T pak dokonce s kapacitou 7 000 mAh. Připomeňme, že standardem je stále kapacita okolo 5 000 mAh.
Autor: Realme
Realme vedle smartphonu s rekordně velkou baterií ukázalo na fanouškovském festivalu i telefon s názvem Chill Fan Phone. Ten má integrovaný třístupňový chladící systém, který dokáže snížit teplotu přístroje až o šest stupňů Celsia. Využití to najde především u her, kdy lze hrát s vyšší snímkovací frekvencí. Opět však nejde o komerční produkt určený do prodeje.
Autor: Realme