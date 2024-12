Příští rok dorazí mobil, který se jen tak nevybije

Značka Realme nedávno představila svůj špičkový model GT7 Pro, který mimo jiné nabídne baterii s kapacitou 6 500 mAh. Je to značný nadprůměr, dnes jsou pořád standardem spíše 5 000mAh akumulátory u většiny běžných smartphonů, nicméně dá se narazit i na telefony s kapacitou baterie okolo 6 000 mAh. A to dokonce i v dostupných kategoriích.

Především čínští výrobci však plánují souběžně hned několik budoucích generací smartphonů a jakmile představí jeden špičkový top model, rozjíždějí se spekulace o dalším. Právě proto nyní uniklo na veřejnost, že další novinka pro rok 2025, model Realme GT8 Pro, by mohl výrazně předčit očekávání po stránce kapacity akumulátoru. A to i oproti současnému modelu GT7 Pro.

Realme totiž podle informací Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo experimentuje hned se třemi variantami nabíjení a kapacity baterie pro příští špičkové smartphone. První by měla kombinovat 7 000mAh akumulátor a 120W nabíjení, druhá 7 500mAh akumulátor a 100W nabíjení a poslední pak dokonce 8 000mAh baterii společně s 80W nabíjením.

Znamená to, že ve hře je smartphone klasické konstrukce s kapacitou baterie až 8 000mAh, což je něco, na co jsou zvyklí spíše uživatelé odolných telefonů či tabletů. Pokud bereme v potaz, že dnešní smartphony s 4 000 – 5 000mAh baterií jsou mnohdy schopné fungovat na jedno nabití den až dva dny, pak by potenciálně příští špičkový model od Realme mohl vydržet klidně i čtyři dny bez nabíječky. A to bez nějakého výrazného omezení stylu používání.

Výrobci zkrátka stále nacházejí nové způsoby, jak nalákat zákazníky k přechodu na nový model a zrovna vylepšování baterie je něco, co spousta z nich ocení. Díky moderním technologiím jsou navíc akumulátory tenčí a lehčí a mobilní čipy většinou optimalizují výkon efektivněji, aby dosáhly lepší úspory energie.

Realme je samozřejmě pouze jednou značkou a důležité je, aby takovou konkurenci braly vážně například Samsung nebo Apple. Ti nejenom že zvyšují kapacitu baterií u svých novinek jen poměrně střídmě, ale hlavně ani jeden z nich se stále neodhodlal k uvedení top modelu se superrychlým nabíjením o výkonu víc než 45 W. A to je na přelomu 2024 a 2025, kdy konkurenti už hravě zvládají i nabíjecí výkon přes 100 W, docela ostuda.