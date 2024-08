Neuvěřitelné, jmenuje se kapesní dělo a mobil nabije pod pět minut

Už chvíli internetem kolovalo video, jak Realme výrazně zrychlí nabíjení mobilů. Potvrzení přišlo 14. srpna na akci 828 Fan Festival pro fanoušky značky v Číně a v Indii, kde Realme předvedlo novou technologii nabíjení. Maximální nabíjecí výkon je 320 W a nabití telefonu z nuly na sto procent trvá méně než pět minut, konkrétně na demonstrovaném vzorku 4 minuty a 30 sekund.

Zdlouhavé nabíjení smartphonů trápí zákazníky a výrobci se to snaží vyřešit. Nutno dodat, že u globálních gigantů Samsungu a Applu je ta snaha velmi pozvolná a v tomto směru značně zaostávají za čínskou konkurencí. Tamní výrobci berou rychlost nabíjení hodně vážně, a tak už dnes nabízí velmi rychlé nabíjení. A příští rok bude ještě rychlejší.

Je v tomto směru premiantem, který rychlonabíjení bere jako jednu z klíčových vlastností svých produktů. Zatím maximem je nabíjecí výkon 240 W, který nabízí například model GT5 či GT Neo 5. Ale pozor, ne každá varianta obou modelů a navíc, v Evropě se prodávají přístroje Realme s maximálně 120W nabíjením. Což platí třeba pro novinku GT6 Pro, kterou si můžete koupit i v Česku.

Takže je otázkou, jestli nová rekordní technologie dorazí i do Evropy a kdy a v kterém mobilu bude dostupná. V každém případě, maximální nabíjecí výkon je 320 W, Realme technologii nazval Supersonic a samotná nabíječka se jmenuje Pocket Cannon – kapesní dělo. Jak již bylo řečeno, z nuly na sto trvalo nabíjení 4 minuty a 30 sekund. Za minutu se baterie nabila na 26 procent a za necelé dvě minuty na 50 procent.

Nová technologie samozřejmě není jen o výkonné nabíječce. Realme nabíjení demonstrovalo na přístroji s novou skládací baterií, která má čtyři články na sobě, spojené flexibilní nabíjecí deskou. A pozor, kapacita baterie je mírně podprůměrných 4 420 mAh. To znamená, že dnes obvyklou 5 000mAh baterii by trvalo i s novou technologií nabít asi do šesti minut.

Realme ubezpečuje, že tak rychlé nabíjení je bezpečné, napětí je maximálně 20 V, transformátor se jmenuje AirGap. Samotná nabíječka má dva USB-C výstupy a umožňuje souběžné nabíjení: 150W pro mobily a 65W pro notebooky. Podporovány jsou standardní nabíjecí protokoly UFCS, PD a SuperVooc.

Zní to krásně, ale Realme neuvedlo, kdy 320W nabíjení nabídne v komerčním produktu. A je vcelku jisté, že do Evropy se takový případný smartphone asi jen tak nedostal. Konkurence se však také snaží, obdobná technologie Xiaomi umí už od minulého roku 300 W a teoretická dostupnost takového produktu v Evropě je o něco pravděpodobnější. Důvod je prostý, Xiaomi se v Evropě daří, Realme naopak v posledních letech poněkud tápe.