Kdysi samozřejmost, dnes rarita. U kterých smartphonů najdete rádio či infraport

Jakožto redaktoři magazínu o smartphonech se opravdu často setkáváme ve svém okolí s dotazy, jaký si má kdo koupit mobil. Následuje už náš celkem automatizovaný „dotazník“: kolik na to máš, co s tím chceš nejvíc dělat, co nepotřebuješ. A stále překvapivě často se setkáváme s nároky, kterým už dnes nejde vyhovět. Co mohlo být ještě před pár lety celkem normální věcí, je totiž najednou už skoro retro záležitost.