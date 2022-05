Top procesor odchází od Samsungu, plusko budou vyrábět jinde

Aktuálně nejvýkonnější procesor na trhu, tedy Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 dostane nástupce. Je to u Qualcommu tradice už několik let, kdy nejvýkonnější čip má pro druhou polovinu roku verzi plus. Takže překvapení to není, ale označení je trochu jiné, než se do premiéry všeobecně uvádělo. Takže nikoliv 8 gen 1+, ale 8+ gen 1. Což je nakonec docela logické, příští rok by to měl být 8 gen 2, respektive 8+ gen 2 a tak dále.

Podstatná je změna výrobce. Qualcomm si mobilní procesory sám nevyrábí, ostatně, na světě jsou prakticky jen dva výrobci, kteří disponují špičkovými technologiemi. Je to Samsung a TSMC. Původní verzi procesoru vyráběl první z nich, nyní přichází na řadu TSCM.

Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1

Důvody jsou praktické. Oba výrobci umí 4nm výrobní proces, ale ten není úplně stejný. Právě technologie Samsungu se ukázala jako méně výhodná. Výroba trpěla velkou zmetkovitostí a samotný procesor sice měl hodně výkonu, ale také problémy s přehříváním a tudíž i se spotřebou.

Plusko tedy bude vyrábět tchajwanská společnost TSCM. Čip bude mít přetaktovaná všechna jádra: jádro Cortex-X2 z 3,0 GHz na 3,2 GHz, výkonná jádra Cortex-A710 z 2,5 GHz 2,75 GHz a úsporná jádra z 1,8 GHz na 2 GHz. Výrobce slibuje o 10 procent vyšší výkon, zároveň však výrazně nižší spotřebu.

Qualcomm deklaruje o 30 procent vyšší energetickou efektivitu. To má v praxi znamenat o hodinu delší hraní her, o 5,5 hodiny delší volání, nebo 50 minut navíc na sociálních sítích, 80 minut navíc při streamování videa nebo o podstatných 17,5 hodiny delší přehrávání hudby.

Další parametry jsou shodné s původní variantou procesoru. Novinka se v prvních přístrojích objeví ve třetím kvartálu letošního roku a jak je obvyklé, oba čipy se budou objevovat v telefonech současně. Nový slibuje hodně výrobců, z těch neuvedených překvapuje absence Samsungu, který by podle mnoha úniků měl nový čip použít pro chystané skládačky Z Flip 4 a Z Fold 4. Ale to zatím nemusí nic znamenat.

Významná změna ve vyšší střední třídě

Druhou novinkou je vrcholný model sedmičkové řady, kterou výrobci používají pro modely vyšší střední třídy a doposud k tomu využívali čip Snapdragon 778G. Nově jej nahradí Snapdragon 7 gen 1. Qualcomm tedy použil stejnou novou logiku značení jako u vrcholných čipů.

Informací k této novince není mnoho, zjevně se na trh dostane později a je možné, že se některé parametry budou měnit. Víme to, že čip bude osmijádrový s taktem vrcholných jader 2,4 GHz. Ale detailní parametry neznáme. Qualcomm ani nezmínil výrobce, podstatné však je, že výroba bude probíhat také aktuálně nejmodernějším 4nm výrobním procesem.

Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1 a Snapdragon 7 gen 1

Výsledkem by měl být o 20 procent vyšší grafický výkon (grafický čip bude Adreno 662 GPU) a o 30 procent lepší výsledky v případě jednotky umělé inteligence. Výpočetní výkon zatím Qualcomm nezmiňuje. Procesor bude zvládat až 200Mpix fotoaparáty, až 16 GB operační paměti, 4K HDR video a součástí procesoru bude technologie Trust Management Engine, která umožní bezpečně uchovávat osobní doklady nebo přístupy třeba do automobilů.

Nasazení proběhne později v tomto roce, odhadujeme pozdní podzim. Což prakticky budou už modely pro rok 2023. Mezi prvními má být Oppo, Honor a Xiaomi.