Budou nás mobily ještě více špehovat? Nový mobilní čip je terčem kritiky

Kamera neustále sledující okolí telefonu podle expertů znamená ztrátu soukromí uživatele a představuje i vážné bezpečnostní riziko. Qualcomm se nicméně brání, že například i mikrofony smartphonů fungují v režimu „Always On“. Jinak by nemohly přijímat hlasové povely nutné pro ovládání/probuzení telefonu či k aktivaci hlasových asistentů.

Ty nicméně, jak podotýká portál The Verge, poslouchají pouze konkrétní slova či fráze a jejich funkčnost je do doby, dokud uživatel telefon neodemkne, značně omezena. Což je dost odlišné od toho, kdy čelní kamera neustále hledá vaši tvář.

Nelze totiž vyloučit, že by se diskutabilní funkci nového vrcholného snapdragonu nemohli pokusit zneužít hackeři. Ti by pak prostřednictvím malwaru či jiného škodlivého softwaru mohli následně přes čelní kameru nepřetržitě sledovat uživatele či jeho okolí.

Qualcomm se však takovým spekulacím brání. Získaná data z kamery podle jeho vyjádření nikdy neopustí zabezpečené prostředí, takzvaný Sensing Hub, nejsou tedy odesílána na žádný cloud a nemají k nim přístup ani žádné jiné aplikace v telefonu.

Společnost zároveň vyvrátila původní obavy, že uživatelé nebudou mít nad touto funkcí absolutně žádnou kontrolu. Podle viceprezidenta pro produktový management společnosti Qualcomm Ziada Asghara budou uživatelé moci funkci vždy zapnutého fotoaparátu vypnout či si vybrat, které funkce chtějí používat a které ne.

Asgharův kolega Judd Heape navíc podotkl, že rozlišení snímků v režimu „Always On“ je omezeno na VGA rozlišení (640 x 480 pixelů), přičemž ostatní systémy telefonu jsou při skenování okolí deaktivované. Ubezpečil, že za takových podmínek je nemožné získat obrazový výstup. Další systémy telefonu se podle něj aktivují až ve chvíli, kdy algoritmus strojového učení detekuje tvář a je tedy potřeba ověřit uživatele.

Následně dojde k odemčení telefonu, nebo k odepření přístupu. Nová funkce vrcholného snapdragonu má podle Qualcommu značně zvýšit ochranu soukromých dat: v případě, kdy kamera v režimu „Always On“ detekuje cizí tváře dívající se přes rameno uživatele na displej telefonu, tak systém telefon okamžitě zamkne. To samé v případě, pokud by u odemčeného telefonu při skenování „neviděla“ tvář jeho uživatele.

Ten se však v současnosti nemá jak dozvědět, že funkce skenování je zrovna aktivní. Podle Heapea by to mohli vyřešit sami výrobci, kteří by mohli přidat světelnou diodu indikující „skenovací“ mód čelní kamery. Tento krok by byl však čistě na rozhodnutí daného výrobce.

Existuje nicméně i možnost, že tuto spornou funkci Snapdragonu 8 Gen 1 mobilní výrobci na hardwarové úrovni vůbec nepovolí. Každopádně Qualcomm nemusí být ve výsledku jedinou společností vyrábějící mobilní procesory, která ji zavede. Nelze totiž vyloučit, že ji z důvodu udržení kroku s konkurencí nepřidají i mnohé další společnosti vyrábějící mobilní procesory.